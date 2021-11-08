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محكمة حوثية "صورية": السجن 5 سنوات للفنانة انتصار الحمادي

أُجبرت على الاعتراف بجرائم مهينة

‬أقرّت محكمة حوثية غير شرعية في صنعاء سجن الناشطة في مجال الخياطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات، فيما اعتبرت محاكمة صورية في تهم ملفقة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر حقوقية، أن محكمة غرب الأمانة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن، قد أقرت بسجن اثنتين من رفيقات انتصار الحمادي خمس سنوات وسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة.

وفي 25 أكتوبر الماضي حجزت المحكمة قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة يوم الأحد 7 نوفمبر.

وجاء قرار المحكمة الحوثية عقب محاكمة صورية مثيرة للجدل، وبعد أكثر من 9 أشهر على اختطاف الحمادي ورفيقاتها والتي تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير الماضي.

وواجهت "الحمادي" سلسلة تهم أخلاقية وجهتها لها المليشيا الحوثية، وافتقدت المتهمة لمحاكمة علنية عادلة، بحسب مراقبين، ووصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش، في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم انتصار الحمادي بشكل جائر، وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن "الحمادي" أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم مهينة من بينها حيازة المخدرات والدعارة، مشددة على أنّ القضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

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محكمة حوثية "صورية": السجن 5 سنوات للفنانة انتصار الحمادي
سبق

‬أقرّت محكمة حوثية غير شرعية في صنعاء سجن الناشطة في مجال الخياطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات، فيما اعتبرت محاكمة صورية في تهم ملفقة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر حقوقية، أن محكمة غرب الأمانة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن، قد أقرت بسجن اثنتين من رفيقات انتصار الحمادي خمس سنوات وسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة.

وفي 25 أكتوبر الماضي حجزت المحكمة قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة يوم الأحد 7 نوفمبر.

وجاء قرار المحكمة الحوثية عقب محاكمة صورية مثيرة للجدل، وبعد أكثر من 9 أشهر على اختطاف الحمادي ورفيقاتها والتي تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير الماضي.

وواجهت "الحمادي" سلسلة تهم أخلاقية وجهتها لها المليشيا الحوثية، وافتقدت المتهمة لمحاكمة علنية عادلة، بحسب مراقبين، ووصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش، في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم انتصار الحمادي بشكل جائر، وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن "الحمادي" أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم مهينة من بينها حيازة المخدرات والدعارة، مشددة على أنّ القضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
06:11 PM

محكمة حوثية "صورية": السجن 5 سنوات للفنانة انتصار الحمادي

أُجبرت على الاعتراف بجرائم مهينة

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أيمن حسن - الرياض
5
9,509

‬أقرّت محكمة حوثية غير شرعية في صنعاء سجن الناشطة في مجال الخياطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات، فيما اعتبرت محاكمة صورية في تهم ملفقة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر حقوقية، أن محكمة غرب الأمانة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن، قد أقرت بسجن اثنتين من رفيقات انتصار الحمادي خمس سنوات وسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة.

وفي 25 أكتوبر الماضي حجزت المحكمة قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة يوم الأحد 7 نوفمبر.

وجاء قرار المحكمة الحوثية عقب محاكمة صورية مثيرة للجدل، وبعد أكثر من 9 أشهر على اختطاف الحمادي ورفيقاتها والتي تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير الماضي.

وواجهت "الحمادي" سلسلة تهم أخلاقية وجهتها لها المليشيا الحوثية، وافتقدت المتهمة لمحاكمة علنية عادلة، بحسب مراقبين، ووصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش، في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم انتصار الحمادي بشكل جائر، وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن "الحمادي" أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم مهينة من بينها حيازة المخدرات والدعارة، مشددة على أنّ القضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

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