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خميس مشيط.. نجاح ترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل بعمر عام واحد

العملية استغرقت من الفريق الطبي 6 ساعات

تمكن فريق جراحة المسالك البولية في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وفي عملية نوعية استغرقت ست ساعات، من استكمال المرحلة الأولى لترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

يأتي ذلك استمراراً لنجاحات الشؤون الصحية بمنطقة عسير، حيث قاد الفريق الطبي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور يحيى البشري.

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خميس مشيط.. نجاح ترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل بعمر عام واحد
سبق

تمكن فريق جراحة المسالك البولية في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وفي عملية نوعية استغرقت ست ساعات، من استكمال المرحلة الأولى لترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

يأتي ذلك استمراراً لنجاحات الشؤون الصحية بمنطقة عسير، حيث قاد الفريق الطبي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور يحيى البشري.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:20 AM

خميس مشيط.. نجاح ترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل بعمر عام واحد

العملية استغرقت من الفريق الطبي 6 ساعات

A A A
سويد الحارثي - عسير
3
5,353

تمكن فريق جراحة المسالك البولية في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وفي عملية نوعية استغرقت ست ساعات، من استكمال المرحلة الأولى لترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

يأتي ذلك استمراراً لنجاحات الشؤون الصحية بمنطقة عسير، حيث قاد الفريق الطبي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور يحيى البشري.

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