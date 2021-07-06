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"هاسي" يفرض تدريبًا خاصًا لـ "السومة" .. وتونس محطة الفريق القادمة

طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الألباني "هاسي" ، مهاجم الفريق السوري عمر السومة بتكثيف التدريبات الانفرادية خلال حصة التدريب، اليوم الاثنين، من أجل رفع المعدل اللياقي للاعب قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً باستخدام الكرة، كما عمد "هاسي" إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، قبل أن يختمها بإجراء منـاورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
يُذكر أن الأهلي سيغادر جدة 11 يوليو الجاري متوجهًا إلى مدينة طبرقة التونسية مقر معسكره الخارجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هاسي" يفرض تدريبًا خاصًا لـ "السومة" .. وتونس محطة الفريق القادمة
سبق

طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الألباني "هاسي" ، مهاجم الفريق السوري عمر السومة بتكثيف التدريبات الانفرادية خلال حصة التدريب، اليوم الاثنين، من أجل رفع المعدل اللياقي للاعب قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً باستخدام الكرة، كما عمد "هاسي" إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، قبل أن يختمها بإجراء منـاورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
يُذكر أن الأهلي سيغادر جدة 11 يوليو الجاري متوجهًا إلى مدينة طبرقة التونسية مقر معسكره الخارجي.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:16 AM

"هاسي" يفرض تدريبًا خاصًا لـ "السومة" .. وتونس محطة الفريق القادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الألباني "هاسي" ، مهاجم الفريق السوري عمر السومة بتكثيف التدريبات الانفرادية خلال حصة التدريب، اليوم الاثنين، من أجل رفع المعدل اللياقي للاعب قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً باستخدام الكرة، كما عمد "هاسي" إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، قبل أن يختمها بإجراء منـاورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
يُذكر أن الأهلي سيغادر جدة 11 يوليو الجاري متوجهًا إلى مدينة طبرقة التونسية مقر معسكره الخارجي.

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