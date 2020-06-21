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إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني بحريق نشب بمستشفى المخواة الجديد

فيما لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث

كشف الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، عن تعرض اثنين من أفراد الدفاع المدني للإصابة في حريق مستشفى المخواة الجديد وهم بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، فقد أكد العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا اليوم في تمام الساعة 14:37 مفاده وقوع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد (تحت الإنشاء).. وعلى الفور تم تحريك ثلاث فِرَق إطفاء وإنقاذ من إدارة المخواة، وعند الوصول وُجد الحريق داخل وحدة سكنية (بركس) خارج المستشفى تابعة لشركة متعهد الصيانة بالمستشفى.

وأضاف "الغامدي" أنه تم احتراق بركس مع تضرر 3 بركسات أخرى مجاورة، تُستخدم سكنًا لعمال الشركة المشغلة، وتمت السيطرة على الحريق والمحافظة على 7 بركسات؛ حيث تم دعم الموقف بعدد 6 فِرَق إطفاء من إدارة قلوة وإدارة الباحة ومركز الدفاع المدني بعقبة الباحة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات عدا إصابة عدد 2 من أفراد الدفاع المدني بجهد حراري في موقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى المخواة العام وهم بصحة جيدة، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

في غضون ذلك دعا الدفاع المدني، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة خلال فترة الصيف، بالتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وعدم زيادة الأحمال متمنين للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني بحريق نشب بمستشفى المخواة الجديد
سبق

كشف الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، عن تعرض اثنين من أفراد الدفاع المدني للإصابة في حريق مستشفى المخواة الجديد وهم بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، فقد أكد العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا اليوم في تمام الساعة 14:37 مفاده وقوع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد (تحت الإنشاء).. وعلى الفور تم تحريك ثلاث فِرَق إطفاء وإنقاذ من إدارة المخواة، وعند الوصول وُجد الحريق داخل وحدة سكنية (بركس) خارج المستشفى تابعة لشركة متعهد الصيانة بالمستشفى.

وأضاف "الغامدي" أنه تم احتراق بركس مع تضرر 3 بركسات أخرى مجاورة، تُستخدم سكنًا لعمال الشركة المشغلة، وتمت السيطرة على الحريق والمحافظة على 7 بركسات؛ حيث تم دعم الموقف بعدد 6 فِرَق إطفاء من إدارة قلوة وإدارة الباحة ومركز الدفاع المدني بعقبة الباحة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات عدا إصابة عدد 2 من أفراد الدفاع المدني بجهد حراري في موقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى المخواة العام وهم بصحة جيدة، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

في غضون ذلك دعا الدفاع المدني، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة خلال فترة الصيف، بالتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وعدم زيادة الأحمال متمنين للجميع السلامة الدائمة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
06:01 PM

إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني بحريق نشب بمستشفى المخواة الجديد

فيما لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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كشف الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، عن تعرض اثنين من أفراد الدفاع المدني للإصابة في حريق مستشفى المخواة الجديد وهم بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، فقد أكد العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا اليوم في تمام الساعة 14:37 مفاده وقوع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد (تحت الإنشاء).. وعلى الفور تم تحريك ثلاث فِرَق إطفاء وإنقاذ من إدارة المخواة، وعند الوصول وُجد الحريق داخل وحدة سكنية (بركس) خارج المستشفى تابعة لشركة متعهد الصيانة بالمستشفى.

وأضاف "الغامدي" أنه تم احتراق بركس مع تضرر 3 بركسات أخرى مجاورة، تُستخدم سكنًا لعمال الشركة المشغلة، وتمت السيطرة على الحريق والمحافظة على 7 بركسات؛ حيث تم دعم الموقف بعدد 6 فِرَق إطفاء من إدارة قلوة وإدارة الباحة ومركز الدفاع المدني بعقبة الباحة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات عدا إصابة عدد 2 من أفراد الدفاع المدني بجهد حراري في موقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى المخواة العام وهم بصحة جيدة، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

في غضون ذلك دعا الدفاع المدني، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة خلال فترة الصيف، بالتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وعدم زيادة الأحمال متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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