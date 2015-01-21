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فشل كلوي مفاجئ يحرم طالب ثانوي من الدراسة.. وذووه يبحثون عن متبرع

تعرض طالب في الصف الثاني الثانوي لفشل كلوي مفاجئ حرمه من امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ الأمر الذي أثّر على تحصيله العلمي، وعرقل مسيرته الدراسية مع مطلع الفصل الثاني، وتناشد أسرته عبر "سبق" متبرعا لإنقاذه.

وتفصيلا: تحدث والد الشاب المصاب "م .ق" بأنه تفاجأ بفشل كليتي فلذة كبده الذي يبلغ من العمر 17 عامآ، مشيراً إلى أنه يعيش الأمرّين حينما يرى ابنه تحت أجهزة الغسيل الكلوي.

وناشد والده فاعلي الخير للتبرع لابنه أو بالتكفل بعلاجه خارج المملكة.

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فشل كلوي مفاجئ يحرم طالب ثانوي من الدراسة.. وذووه يبحثون عن متبرع
سبق

تعرض طالب في الصف الثاني الثانوي لفشل كلوي مفاجئ حرمه من امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ الأمر الذي أثّر على تحصيله العلمي، وعرقل مسيرته الدراسية مع مطلع الفصل الثاني، وتناشد أسرته عبر "سبق" متبرعا لإنقاذه.

وتفصيلا: تحدث والد الشاب المصاب "م .ق" بأنه تفاجأ بفشل كليتي فلذة كبده الذي يبلغ من العمر 17 عامآ، مشيراً إلى أنه يعيش الأمرّين حينما يرى ابنه تحت أجهزة الغسيل الكلوي.

وناشد والده فاعلي الخير للتبرع لابنه أو بالتكفل بعلاجه خارج المملكة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:02 PM

فشل كلوي مفاجئ يحرم طالب ثانوي من الدراسة.. وذووه يبحثون عن متبرع

A A A
عيسى الحربي - الرياض
18
12,401

تعرض طالب في الصف الثاني الثانوي لفشل كلوي مفاجئ حرمه من امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ الأمر الذي أثّر على تحصيله العلمي، وعرقل مسيرته الدراسية مع مطلع الفصل الثاني، وتناشد أسرته عبر "سبق" متبرعا لإنقاذه.

وتفصيلا: تحدث والد الشاب المصاب "م .ق" بأنه تفاجأ بفشل كليتي فلذة كبده الذي يبلغ من العمر 17 عامآ، مشيراً إلى أنه يعيش الأمرّين حينما يرى ابنه تحت أجهزة الغسيل الكلوي.

وناشد والده فاعلي الخير للتبرع لابنه أو بالتكفل بعلاجه خارج المملكة.

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