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جريمة بشعة تهز اليمن.. اختطاف طفلة وحرقها وقطع لسانها.. جثة قرب الحوثيين!

تعذيب مرعب وآثار اعتداءات نالت من براءة الصغيرة بعد لهو في موقع عام بصنعاء

كشفت مصادر يمنية عن وقوع جريمة بشعة تمثلت في اختطاف طفلة يمنية من موقع عام في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء، والعثور عليها صباح اليوم وقد قُطِع لسانها وأحرقت أجزاء من جسدها.

وكشفت المعلومات الأولية، وفق يمنيين، أن الطفلة التي اختُطِفت عُثِر عليها جثة هامدة بالقرب من موقع للحوثيين، وعليها آثار اعتداء، بعدما اختُطفت لأقل من 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أكد مركز إعلامي يمني بكتاف، العثور على المختطفة صباح اليوم السبت وهي جثة هامدة وعليها آثار تعذيب مرعبة ومقطوعة اللسان خارج أمانة العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية الانقلابية.

يشار إلى أن الحادثة هزت الأوساط اليمنية؛ نظراً لبشاعة الجريمة التي نالت من براءة الطفلة اليمنية خلال لهوها في موقع عام.

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جريمة بشعة تهز اليمن.. اختطاف طفلة وحرقها وقطع لسانها.. جثة قرب الحوثيين!
سبق

كشفت مصادر يمنية عن وقوع جريمة بشعة تمثلت في اختطاف طفلة يمنية من موقع عام في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء، والعثور عليها صباح اليوم وقد قُطِع لسانها وأحرقت أجزاء من جسدها.

وكشفت المعلومات الأولية، وفق يمنيين، أن الطفلة التي اختُطِفت عُثِر عليها جثة هامدة بالقرب من موقع للحوثيين، وعليها آثار اعتداء، بعدما اختُطفت لأقل من 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أكد مركز إعلامي يمني بكتاف، العثور على المختطفة صباح اليوم السبت وهي جثة هامدة وعليها آثار تعذيب مرعبة ومقطوعة اللسان خارج أمانة العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية الانقلابية.

يشار إلى أن الحادثة هزت الأوساط اليمنية؛ نظراً لبشاعة الجريمة التي نالت من براءة الطفلة اليمنية خلال لهوها في موقع عام.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
03:07 PM

جريمة بشعة تهز اليمن.. اختطاف طفلة وحرقها وقطع لسانها.. جثة قرب الحوثيين!

تعذيب مرعب وآثار اعتداءات نالت من براءة الصغيرة بعد لهو في موقع عام بصنعاء

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
4,858

كشفت مصادر يمنية عن وقوع جريمة بشعة تمثلت في اختطاف طفلة يمنية من موقع عام في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء، والعثور عليها صباح اليوم وقد قُطِع لسانها وأحرقت أجزاء من جسدها.

وكشفت المعلومات الأولية، وفق يمنيين، أن الطفلة التي اختُطِفت عُثِر عليها جثة هامدة بالقرب من موقع للحوثيين، وعليها آثار اعتداء، بعدما اختُطفت لأقل من 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أكد مركز إعلامي يمني بكتاف، العثور على المختطفة صباح اليوم السبت وهي جثة هامدة وعليها آثار تعذيب مرعبة ومقطوعة اللسان خارج أمانة العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية الانقلابية.

يشار إلى أن الحادثة هزت الأوساط اليمنية؛ نظراً لبشاعة الجريمة التي نالت من براءة الطفلة اليمنية خلال لهوها في موقع عام.

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