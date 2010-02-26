النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع المدني" يبحث سبل التعاون مع الجمعية الأمريكية للوقاية من الحريق

استقبل مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، صباح اليوم الأحد، نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للوقاية من الحريق للعمليات، DON BLISS يرافقه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Drew C.Azzara حيث عقدا اجتماعا حضره عدد من المختصين من كلا الجانبين.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع الاهتمامات المشتركة وأوجه التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وسبل دعم الدفاع المدني فيما يختص بتقديم الاستشارات وتحقيق الاستفادة المثلى من المعايير والأكواد التي تصدرها المنظمة والتي تتعلق بإدارة خدمات الإطفاء والحماية من الحريق لاسيما تلك التي تعني باشتراطات ومتطلبات السلامة في المنشآت الحيوية والصناعية الكبرى، وكذلك جوانب التدريب وبناء القدرات البشرية؛ بما يعزز قدرات الدفاع المدني بشكل عام لمواجهة تحديات هذه المرحلة التي تشهد المملكة فيها حركة تنموية وصناعية غير مسبوقة .

وعرض وفد الجمعية نماذج من أنشطتها في استضافة الخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية من الحريق والتدريب وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والإفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة في الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية والتجارية .

وأكد الفريق "العمرو" حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات و الجمعيات المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفي مقدمتها الجمعية الأمريكية للوقاية من مخاطر الحريق بما يخدم المصالح المشتركة.

وعبَّر نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق للعمليات عن امتنانه وتقديره لمدير عام الدفاع المدني؛ لما أبداه من حرص على التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال التدريب والاعتماد والحماية من الحريق .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الدفاع المدني" يبحث سبل التعاون مع الجمعية الأمريكية للوقاية من الحريق
سبق

استقبل مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، صباح اليوم الأحد، نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للوقاية من الحريق للعمليات، DON BLISS يرافقه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Drew C.Azzara حيث عقدا اجتماعا حضره عدد من المختصين من كلا الجانبين.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع الاهتمامات المشتركة وأوجه التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وسبل دعم الدفاع المدني فيما يختص بتقديم الاستشارات وتحقيق الاستفادة المثلى من المعايير والأكواد التي تصدرها المنظمة والتي تتعلق بإدارة خدمات الإطفاء والحماية من الحريق لاسيما تلك التي تعني باشتراطات ومتطلبات السلامة في المنشآت الحيوية والصناعية الكبرى، وكذلك جوانب التدريب وبناء القدرات البشرية؛ بما يعزز قدرات الدفاع المدني بشكل عام لمواجهة تحديات هذه المرحلة التي تشهد المملكة فيها حركة تنموية وصناعية غير مسبوقة .

وعرض وفد الجمعية نماذج من أنشطتها في استضافة الخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية من الحريق والتدريب وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والإفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة في الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية والتجارية .

وأكد الفريق "العمرو" حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات و الجمعيات المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفي مقدمتها الجمعية الأمريكية للوقاية من مخاطر الحريق بما يخدم المصالح المشتركة.

وعبَّر نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق للعمليات عن امتنانه وتقديره لمدير عام الدفاع المدني؛ لما أبداه من حرص على التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال التدريب والاعتماد والحماية من الحريق .

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:17 PM

"الدفاع المدني" يبحث سبل التعاون مع الجمعية الأمريكية للوقاية من الحريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
158

استقبل مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، صباح اليوم الأحد، نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للوقاية من الحريق للعمليات، DON BLISS يرافقه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Drew C.Azzara حيث عقدا اجتماعا حضره عدد من المختصين من كلا الجانبين.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع الاهتمامات المشتركة وأوجه التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وسبل دعم الدفاع المدني فيما يختص بتقديم الاستشارات وتحقيق الاستفادة المثلى من المعايير والأكواد التي تصدرها المنظمة والتي تتعلق بإدارة خدمات الإطفاء والحماية من الحريق لاسيما تلك التي تعني باشتراطات ومتطلبات السلامة في المنشآت الحيوية والصناعية الكبرى، وكذلك جوانب التدريب وبناء القدرات البشرية؛ بما يعزز قدرات الدفاع المدني بشكل عام لمواجهة تحديات هذه المرحلة التي تشهد المملكة فيها حركة تنموية وصناعية غير مسبوقة .

وعرض وفد الجمعية نماذج من أنشطتها في استضافة الخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية من الحريق والتدريب وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والإفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة في الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية والتجارية .

وأكد الفريق "العمرو" حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات و الجمعيات المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفي مقدمتها الجمعية الأمريكية للوقاية من مخاطر الحريق بما يخدم المصالح المشتركة.

وعبَّر نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق للعمليات عن امتنانه وتقديره لمدير عام الدفاع المدني؛ لما أبداه من حرص على التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال التدريب والاعتماد والحماية من الحريق .

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة