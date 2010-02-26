"الدفاع المدني" يبحث سبل التعاون مع الجمعية الأمريكية للوقاية من الحريق

استقبل مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، صباح اليوم الأحد، نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للوقاية من الحريق للعمليات، DON BLISS يرافقه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Drew C.Azzara حيث عقدا اجتماعا حضره عدد من المختصين من كلا الجانبين.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع الاهتمامات المشتركة وأوجه التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وسبل دعم الدفاع المدني فيما يختص بتقديم الاستشارات وتحقيق الاستفادة المثلى من المعايير والأكواد التي تصدرها المنظمة والتي تتعلق بإدارة خدمات الإطفاء والحماية من الحريق لاسيما تلك التي تعني باشتراطات ومتطلبات السلامة في المنشآت الحيوية والصناعية الكبرى، وكذلك جوانب التدريب وبناء القدرات البشرية؛ بما يعزز قدرات الدفاع المدني بشكل عام لمواجهة تحديات هذه المرحلة التي تشهد المملكة فيها حركة تنموية وصناعية غير مسبوقة .

وعرض وفد الجمعية نماذج من أنشطتها في استضافة الخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية من الحريق والتدريب وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والإفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة في الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية والتجارية .

وأكد الفريق "العمرو" حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات و الجمعيات المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفي مقدمتها الجمعية الأمريكية للوقاية من مخاطر الحريق بما يخدم المصالح المشتركة.

وعبَّر نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق للعمليات عن امتنانه وتقديره لمدير عام الدفاع المدني؛ لما أبداه من حرص على التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال التدريب والاعتماد والحماية من الحريق .