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"العيسى" يشارك وزير داخلية فرنسا افتتاح معهد الحضارة الإسلامية بليون

يمنح دورات ويعطي دروساً في تعليم مختلف اللغات من بينها العربية

افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووزير الداخلية الفرنسي السيد كريستوف كاستانير المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية في مدينة ليون.

ويتكون المعهد من خمسة طوابق، وقاعة مؤتمرات ضخمة تستضيف الندوات والمؤتمرات، كما يمنح دورات في الحضارة الإسلامية ويعطي دروساً في تعليم مختلف اللغات، من بينها العربية.


وبهذه المناسبة أكد الدكتور العيسى أهمية تفعيل ثقافة الحوار والتبادل الحضاري ولاسيما إبراز القيم المشتركة والعمل عليها لأهميتها كمحتوى مهم من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيزها صلات الأخوة الإنسانية ما يقلص من الفجوات السلبية بين الشعوب والأمم.

ودعا العيسى إلى تبادل التسامح والتعايش الإيجابي وبناء جسور الصداقة بين الشعوب والأمم، كما نبّه إلى خطورة الجماعات السياسية التي تستخدم الدين غطاءً لتحقيق أهدافها السلطوية وبخاصة عبر إثارة حماسة صغار السن ومحاولة اختطافهم بأساليب التضليل المتنوعة والمكشوفة.

وأشار إلى أن أولئك هم من يسعون إلى اختزال الإسلام الذي جاء بالرحمة ومكارم الأخلاق والسلم والقيم والمبادئ الحضارية في أسمى صورها إلى اختزاله في مطامعهم السياسية ونظراتهم الضيقة وخصوصاً المحملة بأجندة التطرف العنيف أو الإرهاب، مشدداً على أن الإسلام يحترم الحقوق والحريات في إطار تشريعاته التي حفلت بالإنسان وعززت من مكانته وكرامته.

من جهته نوه الوزير الفرنسي بحرص الأمين العام لرابطة العالم الإسلام على حضور الافتتاح وعلى وصفه الدقيق لما تعيشه البلاد من اندماج إيجابي يعزز الاستقرار والاحترام المتبادل. وعلى امتثال مسلمي فرنسا للأنظمة وعدم تجاوزها.

وقال إن المعهد يمثل تحدياً للتفهم والاحترام، ويعكس رؤيةً دقيقة عن الإسلام باعتباره ديناً يحترم الثقافات الأخرى ويركن للحوار والتسامح؛ مؤكداً أن الإسلام يحترم الأديان الأخرى، وأن تحقيق أهداف المعهد هو تحقيق لأهداف فرنسا، ولذلك قامت الحكومة الفرنسية بدعمه، وعبّر عن اعتزازه بوجود حوار مباشر بين المسلمين والحكومة الفرنسية؛ معتبراً مدينة ليون رمزاً للحوار في البلاد.

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"العيسى" يشارك وزير داخلية فرنسا افتتاح معهد الحضارة الإسلامية بليون
سبق

افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووزير الداخلية الفرنسي السيد كريستوف كاستانير المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية في مدينة ليون.

ويتكون المعهد من خمسة طوابق، وقاعة مؤتمرات ضخمة تستضيف الندوات والمؤتمرات، كما يمنح دورات في الحضارة الإسلامية ويعطي دروساً في تعليم مختلف اللغات، من بينها العربية.


وبهذه المناسبة أكد الدكتور العيسى أهمية تفعيل ثقافة الحوار والتبادل الحضاري ولاسيما إبراز القيم المشتركة والعمل عليها لأهميتها كمحتوى مهم من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيزها صلات الأخوة الإنسانية ما يقلص من الفجوات السلبية بين الشعوب والأمم.

ودعا العيسى إلى تبادل التسامح والتعايش الإيجابي وبناء جسور الصداقة بين الشعوب والأمم، كما نبّه إلى خطورة الجماعات السياسية التي تستخدم الدين غطاءً لتحقيق أهدافها السلطوية وبخاصة عبر إثارة حماسة صغار السن ومحاولة اختطافهم بأساليب التضليل المتنوعة والمكشوفة.

وأشار إلى أن أولئك هم من يسعون إلى اختزال الإسلام الذي جاء بالرحمة ومكارم الأخلاق والسلم والقيم والمبادئ الحضارية في أسمى صورها إلى اختزاله في مطامعهم السياسية ونظراتهم الضيقة وخصوصاً المحملة بأجندة التطرف العنيف أو الإرهاب، مشدداً على أن الإسلام يحترم الحقوق والحريات في إطار تشريعاته التي حفلت بالإنسان وعززت من مكانته وكرامته.

من جهته نوه الوزير الفرنسي بحرص الأمين العام لرابطة العالم الإسلام على حضور الافتتاح وعلى وصفه الدقيق لما تعيشه البلاد من اندماج إيجابي يعزز الاستقرار والاحترام المتبادل. وعلى امتثال مسلمي فرنسا للأنظمة وعدم تجاوزها.

وقال إن المعهد يمثل تحدياً للتفهم والاحترام، ويعكس رؤيةً دقيقة عن الإسلام باعتباره ديناً يحترم الثقافات الأخرى ويركن للحوار والتسامح؛ مؤكداً أن الإسلام يحترم الأديان الأخرى، وأن تحقيق أهداف المعهد هو تحقيق لأهداف فرنسا، ولذلك قامت الحكومة الفرنسية بدعمه، وعبّر عن اعتزازه بوجود حوار مباشر بين المسلمين والحكومة الفرنسية؛ معتبراً مدينة ليون رمزاً للحوار في البلاد.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
04:24 PM

"العيسى" يشارك وزير داخلية فرنسا افتتاح معهد الحضارة الإسلامية بليون

يمنح دورات ويعطي دروساً في تعليم مختلف اللغات من بينها العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووزير الداخلية الفرنسي السيد كريستوف كاستانير المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية في مدينة ليون.

ويتكون المعهد من خمسة طوابق، وقاعة مؤتمرات ضخمة تستضيف الندوات والمؤتمرات، كما يمنح دورات في الحضارة الإسلامية ويعطي دروساً في تعليم مختلف اللغات، من بينها العربية.


وبهذه المناسبة أكد الدكتور العيسى أهمية تفعيل ثقافة الحوار والتبادل الحضاري ولاسيما إبراز القيم المشتركة والعمل عليها لأهميتها كمحتوى مهم من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيزها صلات الأخوة الإنسانية ما يقلص من الفجوات السلبية بين الشعوب والأمم.

ودعا العيسى إلى تبادل التسامح والتعايش الإيجابي وبناء جسور الصداقة بين الشعوب والأمم، كما نبّه إلى خطورة الجماعات السياسية التي تستخدم الدين غطاءً لتحقيق أهدافها السلطوية وبخاصة عبر إثارة حماسة صغار السن ومحاولة اختطافهم بأساليب التضليل المتنوعة والمكشوفة.

وأشار إلى أن أولئك هم من يسعون إلى اختزال الإسلام الذي جاء بالرحمة ومكارم الأخلاق والسلم والقيم والمبادئ الحضارية في أسمى صورها إلى اختزاله في مطامعهم السياسية ونظراتهم الضيقة وخصوصاً المحملة بأجندة التطرف العنيف أو الإرهاب، مشدداً على أن الإسلام يحترم الحقوق والحريات في إطار تشريعاته التي حفلت بالإنسان وعززت من مكانته وكرامته.

من جهته نوه الوزير الفرنسي بحرص الأمين العام لرابطة العالم الإسلام على حضور الافتتاح وعلى وصفه الدقيق لما تعيشه البلاد من اندماج إيجابي يعزز الاستقرار والاحترام المتبادل. وعلى امتثال مسلمي فرنسا للأنظمة وعدم تجاوزها.

وقال إن المعهد يمثل تحدياً للتفهم والاحترام، ويعكس رؤيةً دقيقة عن الإسلام باعتباره ديناً يحترم الثقافات الأخرى ويركن للحوار والتسامح؛ مؤكداً أن الإسلام يحترم الأديان الأخرى، وأن تحقيق أهداف المعهد هو تحقيق لأهداف فرنسا، ولذلك قامت الحكومة الفرنسية بدعمه، وعبّر عن اعتزازه بوجود حوار مباشر بين المسلمين والحكومة الفرنسية؛ معتبراً مدينة ليون رمزاً للحوار في البلاد.

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