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رصد 120 "ملاحظة سلامة" خلال 600 جولة على منشآت الإيواء السياحي بعسير

نفذها "الدفاع المدني" تزامنًا مع قرب إجازة منتصف العام الدراسي

استعدادًا لإجازة منتصف العام الدراسي، وقف الدفاع المدني بمنطقة عسير على 600 منشأة من منشآت الإيواء السياحي؛ للتأكد من توافر اشتراطات السلامة فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير"، النقيب محمد بن عبده السيد: "رصدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة خلال جولاتها 120 ملاحظة سلامة خلال المرحلة الأولى من الحملة الوقائية التي نفذتها".

ودعا النقيب محمد الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالأمن والسلامة بمراكز الإيواء السياحي بالمنطقة، متمنيًا للجميع إجازة سعيدة.

عسير مشآت الإيواء السياحي باسم مدني عسير محمد السيد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رصد 120 "ملاحظة سلامة" خلال 600 جولة على منشآت الإيواء السياحي بعسير
سبق

استعدادًا لإجازة منتصف العام الدراسي، وقف الدفاع المدني بمنطقة عسير على 600 منشأة من منشآت الإيواء السياحي؛ للتأكد من توافر اشتراطات السلامة فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير"، النقيب محمد بن عبده السيد: "رصدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة خلال جولاتها 120 ملاحظة سلامة خلال المرحلة الأولى من الحملة الوقائية التي نفذتها".

ودعا النقيب محمد الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالأمن والسلامة بمراكز الإيواء السياحي بالمنطقة، متمنيًا للجميع إجازة سعيدة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:38 PM

رصد 120 "ملاحظة سلامة" خلال 600 جولة على منشآت الإيواء السياحي بعسير

نفذها "الدفاع المدني" تزامنًا مع قرب إجازة منتصف العام الدراسي

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محمد طيران - عسير
0
867

استعدادًا لإجازة منتصف العام الدراسي، وقف الدفاع المدني بمنطقة عسير على 600 منشأة من منشآت الإيواء السياحي؛ للتأكد من توافر اشتراطات السلامة فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير"، النقيب محمد بن عبده السيد: "رصدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة خلال جولاتها 120 ملاحظة سلامة خلال المرحلة الأولى من الحملة الوقائية التي نفذتها".

ودعا النقيب محمد الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالأمن والسلامة بمراكز الإيواء السياحي بالمنطقة، متمنيًا للجميع إجازة سعيدة.

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