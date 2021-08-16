النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

في إطار جهودها لرفع نسبة التحصين

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.

وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.

وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير
سبق

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.

وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.

وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
08:10 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:07 PM

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

في إطار جهودها لرفع نسبة التحصين

A A A
بندر آل عوض - عسير
2
4,044

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.

وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.

وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة