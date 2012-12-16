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"إنفاذ" يستعرض 41 فرصة عقارية في 9 مدن ومحافظات

خلال الفترة ما بين 20 - 30 من شهر ديسمبر لعام 2021م

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن تنظيم عشر مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 20 - 30 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

وأوضح المركز أن المزادات تعرض 41 فرصة استثمارية عقارية بمساحة إجمالية تقدر بـ900 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية وشقق، وورش صناعية في 9 مدن ومحافظات مختلفة بالمملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد الخرج الإلكتروني المقام على فرصتين استثماريتين في محافظة الخرج، ثم مزاد زهرة الرياض الحضوري المقام على 8 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد عالية الشرقية الحضوري المقام على 5 فرص عقارية في منطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد مشارق جازان الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين، في مدينة جازان، ومزاد واجهة شرق الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد فرص القصيم الإلكتروني المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمنطقة القصيم، ومزاد فرص القصيم (عنيزة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة عنيزة، ومزاد فرص القصيم (بريدة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد صفوة المدينة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بالمدينة المنورة، ومزاد عروس الشمال الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة حائل.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنفاذ" يستعرض 41 فرصة عقارية في 9 مدن ومحافظات
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن تنظيم عشر مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 20 - 30 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

وأوضح المركز أن المزادات تعرض 41 فرصة استثمارية عقارية بمساحة إجمالية تقدر بـ900 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية وشقق، وورش صناعية في 9 مدن ومحافظات مختلفة بالمملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد الخرج الإلكتروني المقام على فرصتين استثماريتين في محافظة الخرج، ثم مزاد زهرة الرياض الحضوري المقام على 8 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد عالية الشرقية الحضوري المقام على 5 فرص عقارية في منطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد مشارق جازان الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين، في مدينة جازان، ومزاد واجهة شرق الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد فرص القصيم الإلكتروني المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمنطقة القصيم، ومزاد فرص القصيم (عنيزة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة عنيزة، ومزاد فرص القصيم (بريدة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد صفوة المدينة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بالمدينة المنورة، ومزاد عروس الشمال الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة حائل.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
02:39 PM

"إنفاذ" يستعرض 41 فرصة عقارية في 9 مدن ومحافظات

خلال الفترة ما بين 20 - 30 من شهر ديسمبر لعام 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن تنظيم عشر مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 20 - 30 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

وأوضح المركز أن المزادات تعرض 41 فرصة استثمارية عقارية بمساحة إجمالية تقدر بـ900 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية وشقق، وورش صناعية في 9 مدن ومحافظات مختلفة بالمملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد الخرج الإلكتروني المقام على فرصتين استثماريتين في محافظة الخرج، ثم مزاد زهرة الرياض الحضوري المقام على 8 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد عالية الشرقية الحضوري المقام على 5 فرص عقارية في منطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد مشارق جازان الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين، في مدينة جازان، ومزاد واجهة شرق الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد فرص القصيم الإلكتروني المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمنطقة القصيم، ومزاد فرص القصيم (عنيزة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة عنيزة، ومزاد فرص القصيم (بريدة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد صفوة المدينة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بالمدينة المنورة، ومزاد عروس الشمال الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة حائل.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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