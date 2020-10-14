النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ "كورونا"

الحزمة الأولى تشمل 60 ألف جرعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد.

وبين "بوتين" أن اللقاح الجديد من تطوير مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأشار إلى أن روسيا تعتزم تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريباً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

من ناحيتها، أوضحت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز فيكتور، التي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ "كورونا"
سبق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد.

وبين "بوتين" أن اللقاح الجديد من تطوير مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأشار إلى أن روسيا تعتزم تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريباً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

من ناحيتها، أوضحت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز فيكتور، التي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:22 PM

ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ "كورونا"

الحزمة الأولى تشمل 60 ألف جرعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,156

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد.

وبين "بوتين" أن اللقاح الجديد من تطوير مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأشار إلى أن روسيا تعتزم تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريباً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

من ناحيتها، أوضحت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز فيكتور، التي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,397

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة