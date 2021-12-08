ووفق ما نشرته وكالات الأنباء عن الحادث، ما زال مصير رئيس الأركان مجهولًا، وسط ترقب صدور بيان رسمي يوضح التفاصيل.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة: "تعرضت مروحية من طراز إم آي- 17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات، لحادث (الأربعاء) قُرب كونور في تاميل نادو".

وأفادت وسائل إعلام محلية في الهند، بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة "روات" عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد؛ وفق "رويترز".

قال مصدر دفاعي: إن طائرة هليكوبتر عسكرية تُقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات، تحطمت في جنوب الهند، الأربعاء.

تحطم مروحية تُقل رئيس الأركان الهندي ومصيره ما زال مجهولًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-08 قال مصدر دفاعي: إن طائرة هليكوبتر عسكرية تُقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات، تحطمت في جنوب الهند، الأربعاء. وأفادت وسائل إعلام محلية في الهند، بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة "روات" عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد؛ وفق "رويترز". وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة: "تعرضت مروحية من طراز إم آي- 17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات، لحادث (الأربعاء) قُرب كونور في تاميل نادو". ووفق ما نشرته وكالات الأنباء عن الحادث، ما زال مصير رئيس الأركان مجهولًا، وسط ترقب صدور بيان رسمي يوضح التفاصيل.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 12:05 PM

تحطم مروحية تُقل رئيس الأركان الهندي ومصيره ما زال مجهولًا مسؤولون آخرون كانوا برفقته.. تَرَقُّب لصدور بيان رسمي يوضح التفاصيل





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قال مصدر دفاعي: إن طائرة هليكوبتر عسكرية تُقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات، تحطمت في جنوب الهند، الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الهند، بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة "روات" عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد؛ وفق "رويترز".

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة: "تعرضت مروحية من طراز إم آي- 17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات، لحادث (الأربعاء) قُرب كونور في تاميل نادو".

ووفق ما نشرته وكالات الأنباء عن الحادث، ما زال مصير رئيس الأركان مجهولًا، وسط ترقب صدور بيان رسمي يوضح التفاصيل.