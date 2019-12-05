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وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير

استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة بدءًا من الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

وظائف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:33 PM

وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير

استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة بدءًا من الأحد المقبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,071

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

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