أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني ( https://www.swcc.gov.sa ) وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-05 أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)



وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 05:33 PM

وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة بدءًا من الأحد المقبل





A A A





36 مشاركة

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)



وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .