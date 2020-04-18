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أمانة مكة تدعو طالبي تخصيص مواقع بيع الخضار والفواكه لمزاولة النشاط

لتخفيف الزحام في السوق المركزي وإتاحة الخيارات لمختلف الأحياء

‏دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع، بسرعة مزاولة النشاط.

ويأتي ذلك بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات، على طريق الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه على الراغبين في تخصيص موقع، التواصل على الرقم التالي عبر الواتساب 0559038679.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

ووجّه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية، وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.

وجاءت المواقع على النحو الآتي، طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تدعو طالبي تخصيص مواقع بيع الخضار والفواكه لمزاولة النشاط
سبق

‏دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع، بسرعة مزاولة النشاط.

ويأتي ذلك بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات، على طريق الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه على الراغبين في تخصيص موقع، التواصل على الرقم التالي عبر الواتساب 0559038679.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

ووجّه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية، وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.

وجاءت المواقع على النحو الآتي، طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:09 PM

أمانة مكة تدعو طالبي تخصيص مواقع بيع الخضار والفواكه لمزاولة النشاط

لتخفيف الزحام في السوق المركزي وإتاحة الخيارات لمختلف الأحياء

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
4,939

‏دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع، بسرعة مزاولة النشاط.

ويأتي ذلك بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات، على طريق الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه على الراغبين في تخصيص موقع، التواصل على الرقم التالي عبر الواتساب 0559038679.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

ووجّه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية، وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.

وجاءت المواقع على النحو الآتي، طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

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