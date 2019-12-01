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"الخريص": خادم الحرمين رجل الوفاء والإحسان حقق للسعودية إنجازات حضارية جبارة

قال إن عهده شهد تأسيس بنية تحتية متينة وعم التطور والنماء كل قطاعات الدولة

رفع عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير ورئيس بلدية بللسمر أحمد مهدي الخريص التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة في هذا اليوم التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وأنه يتشرف ويشرف بالمشاركة بهذه المناسبة عن الملك أولاً ورجل الوفاء والإحسان خادم الحرمين الشريفين لغزارة ما يتمتع به من صفات رفيعة يعجز اللسان والقلم عن وصفها ولا يمكن أن تكتب بصفحة أو عدد من الصفحات بل يحتاج الأمر إلى مجلدات لنسطر عليها خصاله النبيلة وأعماله وإنجازاته ومواقفه العظيمة ولكنني سوف أحاول أن أتطرق إلى بعض من الجوانب.

وقال "الخريص": في هذا اليوم تعم البهجة والسرور جميع أرجاء هذا الوطن الغالي وتستمر مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، واتباع كتاب الله وسنة نبيه وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية وبدعم من الحكومة الرشيدة تحققت بفضل الله إنجازات حضارية جبارة يشار إليها بالبنان.

وأكد "الخريص" أن عهد خادم الحرمين شهد إنجاز الكثير من المشروعات والخطط الطموحة التي سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله إلى تحقيق المزيد من التنمية ورفاهية المواطن، وتم تأسيس بنية تحتية متينة وعم التطور والنماء كل قطاعات الدولة، وتحققت من خلالها نهضة شاملة وقفزات حضارية جعلت من المملكة دولة لها مكانة مميزة على خريطة العالم.

الذكرى الخامسة للبيعة

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"الخريص": خادم الحرمين رجل الوفاء والإحسان حقق للسعودية إنجازات حضارية جبارة
سبق

رفع عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير ورئيس بلدية بللسمر أحمد مهدي الخريص التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة في هذا اليوم التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وأنه يتشرف ويشرف بالمشاركة بهذه المناسبة عن الملك أولاً ورجل الوفاء والإحسان خادم الحرمين الشريفين لغزارة ما يتمتع به من صفات رفيعة يعجز اللسان والقلم عن وصفها ولا يمكن أن تكتب بصفحة أو عدد من الصفحات بل يحتاج الأمر إلى مجلدات لنسطر عليها خصاله النبيلة وأعماله وإنجازاته ومواقفه العظيمة ولكنني سوف أحاول أن أتطرق إلى بعض من الجوانب.

وقال "الخريص": في هذا اليوم تعم البهجة والسرور جميع أرجاء هذا الوطن الغالي وتستمر مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، واتباع كتاب الله وسنة نبيه وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية وبدعم من الحكومة الرشيدة تحققت بفضل الله إنجازات حضارية جبارة يشار إليها بالبنان.

وأكد "الخريص" أن عهد خادم الحرمين شهد إنجاز الكثير من المشروعات والخطط الطموحة التي سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله إلى تحقيق المزيد من التنمية ورفاهية المواطن، وتم تأسيس بنية تحتية متينة وعم التطور والنماء كل قطاعات الدولة، وتحققت من خلالها نهضة شاملة وقفزات حضارية جعلت من المملكة دولة لها مكانة مميزة على خريطة العالم.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:52 AM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
03:01 AM

"الخريص": خادم الحرمين رجل الوفاء والإحسان حقق للسعودية إنجازات حضارية جبارة

قال إن عهده شهد تأسيس بنية تحتية متينة وعم التطور والنماء كل قطاعات الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رفع عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير ورئيس بلدية بللسمر أحمد مهدي الخريص التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة في هذا اليوم التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وأنه يتشرف ويشرف بالمشاركة بهذه المناسبة عن الملك أولاً ورجل الوفاء والإحسان خادم الحرمين الشريفين لغزارة ما يتمتع به من صفات رفيعة يعجز اللسان والقلم عن وصفها ولا يمكن أن تكتب بصفحة أو عدد من الصفحات بل يحتاج الأمر إلى مجلدات لنسطر عليها خصاله النبيلة وأعماله وإنجازاته ومواقفه العظيمة ولكنني سوف أحاول أن أتطرق إلى بعض من الجوانب.

وقال "الخريص": في هذا اليوم تعم البهجة والسرور جميع أرجاء هذا الوطن الغالي وتستمر مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، واتباع كتاب الله وسنة نبيه وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية وبدعم من الحكومة الرشيدة تحققت بفضل الله إنجازات حضارية جبارة يشار إليها بالبنان.

وأكد "الخريص" أن عهد خادم الحرمين شهد إنجاز الكثير من المشروعات والخطط الطموحة التي سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله إلى تحقيق المزيد من التنمية ورفاهية المواطن، وتم تأسيس بنية تحتية متينة وعم التطور والنماء كل قطاعات الدولة، وتحققت من خلالها نهضة شاملة وقفزات حضارية جعلت من المملكة دولة لها مكانة مميزة على خريطة العالم.

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