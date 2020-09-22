إصابات في انفجار بموقع لحزب الله في إقليم التفاح جنوب لبنان

سمع دوي انفجار في بلدة عين قانا في الجنوب اللبناني، ونقلت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع بموقع لحزب الله يُستخدم كمركز لتجميع قذائف وأسلحة.



وطبقًا لوسائل إعلام محلية فإن الانفجار وقع في منزل عند أطراف بلدة عين قانا جنوبي لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا.



وقالت إنه تم سماع دويّ قوي جدًّا في أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في إقليم التفاح سحبًا دخانية مرتفعة.



ونقلًا عن مصادر محلية مطلعة فإنّ ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، بحسب لبنان 24.



في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "تلقينا اتصالًا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة إسعاف متوجّهة إلى محطة محروقات في المكان".