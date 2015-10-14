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"اليوسف": قضاة ديوان المظالم يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية

خلال لقائه رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا، يرافقه وفد من اللجنة يضم العديد من القضاة من دول أفريقية متعددة، وذلك في زيارة تعريفية بديوان المظالم واختصاصاته والاطلاع عن كثب على القضاء الإداري بالمملكة.

وفي مستهلّ الزيارة رحّب بالأمير الدكتور بندر بن سلمان، والوفد المرافق له من القضاة، مقدماً الشكر لسموه على جهوده المتواصلة في تكريس الأعمال التي من شأنها خدمة الدعوة، والعناية بها، منذ ترؤسه للجنة لأكثر من ثلاثة عقود، وإشرافه على مهامها في تعزيز التواصل الفعال بين المسلمين من شتى البقاع والقارات، وخاصة في قارة أفريقيا لما لها من روابط أخوية وإسلامية عميقة.

وأضاف الدكتور "اليوسف" أن ديوان المظالم يشرف اليوم بزيارة القضاة من دول أفريقيا، شارحاً لهم عن القضاء الإداري بالمملكة، واستناده في أصوله وأحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وارتباط ديوان المظالم بالملك مباشرة، إذ يعد جهة قضاء إداري مستقل، مبيناً أن قضاة الديوان يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية، بما لا يخالف منهج الكتاب والسنة.

وأشاد بالدعم السخي غير المحدود الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك جرى تقديم عرض مرئي لخطة ديوان المظالم 2020، التي تضمنت شرحاً لأهدافه، وعرضاً آخر لنظام معين الإلكتروني الذي يعنى بقيد الدعاوى إلكترونياً منذ بدايتها وحتى أرشفتها، وذلك وفق منظومة تقنية متطورة ومتكاملة سهلت الكثير من الأعمال القضائية على القضاة والمترافعين، ثم جرى إتاحة الفرصة للوفد القضائي بطرح أسئلتهم على رئيس ديوان المظالم.

وفي ختم الزيارة أهدى "اليوسف" مدونة قضائية من إصدارات الديوان لسمو رئيس اللجنة.

يذكر أن الوفد زار في وقت سابق المحكمة الإدارية بالرياض، والتقى بفضيلة رئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، حيث قدم لهم شرحاً تعريفياً عاماً عن المحكمة واختصاصاتها، تلاه جولة في إدارة الدعاوى، ثم جولة في قاعات الجلسات للتعرف على كيفية انعقاد الجلسات، والاطلاع عن كثب لمجريات العمل فيها، ومسار عملية التقاضي من بدايتها وحتى نهايتها.

ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوسف": قضاة ديوان المظالم يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية
سبق

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا، يرافقه وفد من اللجنة يضم العديد من القضاة من دول أفريقية متعددة، وذلك في زيارة تعريفية بديوان المظالم واختصاصاته والاطلاع عن كثب على القضاء الإداري بالمملكة.

وفي مستهلّ الزيارة رحّب بالأمير الدكتور بندر بن سلمان، والوفد المرافق له من القضاة، مقدماً الشكر لسموه على جهوده المتواصلة في تكريس الأعمال التي من شأنها خدمة الدعوة، والعناية بها، منذ ترؤسه للجنة لأكثر من ثلاثة عقود، وإشرافه على مهامها في تعزيز التواصل الفعال بين المسلمين من شتى البقاع والقارات، وخاصة في قارة أفريقيا لما لها من روابط أخوية وإسلامية عميقة.

وأضاف الدكتور "اليوسف" أن ديوان المظالم يشرف اليوم بزيارة القضاة من دول أفريقيا، شارحاً لهم عن القضاء الإداري بالمملكة، واستناده في أصوله وأحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وارتباط ديوان المظالم بالملك مباشرة، إذ يعد جهة قضاء إداري مستقل، مبيناً أن قضاة الديوان يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية، بما لا يخالف منهج الكتاب والسنة.

وأشاد بالدعم السخي غير المحدود الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك جرى تقديم عرض مرئي لخطة ديوان المظالم 2020، التي تضمنت شرحاً لأهدافه، وعرضاً آخر لنظام معين الإلكتروني الذي يعنى بقيد الدعاوى إلكترونياً منذ بدايتها وحتى أرشفتها، وذلك وفق منظومة تقنية متطورة ومتكاملة سهلت الكثير من الأعمال القضائية على القضاة والمترافعين، ثم جرى إتاحة الفرصة للوفد القضائي بطرح أسئلتهم على رئيس ديوان المظالم.

وفي ختم الزيارة أهدى "اليوسف" مدونة قضائية من إصدارات الديوان لسمو رئيس اللجنة.

يذكر أن الوفد زار في وقت سابق المحكمة الإدارية بالرياض، والتقى بفضيلة رئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، حيث قدم لهم شرحاً تعريفياً عاماً عن المحكمة واختصاصاتها، تلاه جولة في إدارة الدعاوى، ثم جولة في قاعات الجلسات للتعرف على كيفية انعقاد الجلسات، والاطلاع عن كثب لمجريات العمل فيها، ومسار عملية التقاضي من بدايتها وحتى نهايتها.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
06:21 PM

"اليوسف": قضاة ديوان المظالم يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية

خلال لقائه رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا، يرافقه وفد من اللجنة يضم العديد من القضاة من دول أفريقية متعددة، وذلك في زيارة تعريفية بديوان المظالم واختصاصاته والاطلاع عن كثب على القضاء الإداري بالمملكة.

وفي مستهلّ الزيارة رحّب بالأمير الدكتور بندر بن سلمان، والوفد المرافق له من القضاة، مقدماً الشكر لسموه على جهوده المتواصلة في تكريس الأعمال التي من شأنها خدمة الدعوة، والعناية بها، منذ ترؤسه للجنة لأكثر من ثلاثة عقود، وإشرافه على مهامها في تعزيز التواصل الفعال بين المسلمين من شتى البقاع والقارات، وخاصة في قارة أفريقيا لما لها من روابط أخوية وإسلامية عميقة.

وأضاف الدكتور "اليوسف" أن ديوان المظالم يشرف اليوم بزيارة القضاة من دول أفريقيا، شارحاً لهم عن القضاء الإداري بالمملكة، واستناده في أصوله وأحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وارتباط ديوان المظالم بالملك مباشرة، إذ يعد جهة قضاء إداري مستقل، مبيناً أن قضاة الديوان يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية، بما لا يخالف منهج الكتاب والسنة.

وأشاد بالدعم السخي غير المحدود الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك جرى تقديم عرض مرئي لخطة ديوان المظالم 2020، التي تضمنت شرحاً لأهدافه، وعرضاً آخر لنظام معين الإلكتروني الذي يعنى بقيد الدعاوى إلكترونياً منذ بدايتها وحتى أرشفتها، وذلك وفق منظومة تقنية متطورة ومتكاملة سهلت الكثير من الأعمال القضائية على القضاة والمترافعين، ثم جرى إتاحة الفرصة للوفد القضائي بطرح أسئلتهم على رئيس ديوان المظالم.

وفي ختم الزيارة أهدى "اليوسف" مدونة قضائية من إصدارات الديوان لسمو رئيس اللجنة.

يذكر أن الوفد زار في وقت سابق المحكمة الإدارية بالرياض، والتقى بفضيلة رئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، حيث قدم لهم شرحاً تعريفياً عاماً عن المحكمة واختصاصاتها، تلاه جولة في إدارة الدعاوى، ثم جولة في قاعات الجلسات للتعرف على كيفية انعقاد الجلسات، والاطلاع عن كثب لمجريات العمل فيها، ومسار عملية التقاضي من بدايتها وحتى نهايتها.

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