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رغم نجاحه الهش.. ألمانيا تمدّد التباعد الاجتماعي لـ"كورونا" إلى 3 مايو المقبل

الحكومة أوصت المواطنين بارتداء الكمامات

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو (أيار) على الأقل، لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.

وبيّنت "ميركل" للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية؛ أن الإجراءات حققت نجاحًا متوسطًا هشًّا في الحرب على الوباء؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكرت أن الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام.

وأضافت أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيًّا بدءًا من الرابع من مايو/ أيار.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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رغم نجاحه الهش.. ألمانيا تمدّد التباعد الاجتماعي لـ"كورونا" إلى 3 مايو المقبل
سبق

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو (أيار) على الأقل، لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.

وبيّنت "ميركل" للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية؛ أن الإجراءات حققت نجاحًا متوسطًا هشًّا في الحرب على الوباء؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكرت أن الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام.

وأضافت أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيًّا بدءًا من الرابع من مايو/ أيار.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:36 PM

رغم نجاحه الهش.. ألمانيا تمدّد التباعد الاجتماعي لـ"كورونا" إلى 3 مايو المقبل

الحكومة أوصت المواطنين بارتداء الكمامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو (أيار) على الأقل، لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.

وبيّنت "ميركل" للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية؛ أن الإجراءات حققت نجاحًا متوسطًا هشًّا في الحرب على الوباء؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكرت أن الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام.

وأضافت أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيًّا بدءًا من الرابع من مايو/ أيار.

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