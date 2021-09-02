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"الشؤون الإسلامية" تنظم دورة علمية بجامع الراجحي في الرياض

تستمر لمدة ستة أيام بمشاركة عدد من الدعاة

تنطلق، السبت المقبل، فعاليات الدورة العلمية التي تنظمها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ويشارك في الفعاليات التي تستمر لمدة ستة أيام، عدد من الدعاة، من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

وتفتتح الدورة ــ التي تشتمل على عدة محاضرات ــ بمحاضرة عن جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، يلقيها المدرس بالحرمين الشريفين الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي.

فيما يلقي الدكتور محمد بن فهد الفريح، محاضرة عن شرح كتاب العقيدة الواسطية، ويلقي الدكتور بدر بن محمد البدر محاضرتين؛ الأولى في "الأربعون في الأحكام" للمنذري، والثانية في شرح كتاب "منظومة البيقونية".

في حين يلقي الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان، محاضرة عن كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب.

يذكر أن هذه الدورة سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية؛ حيث تأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحثّ على طلب العلم النافع.

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"الشؤون الإسلامية" تنظم دورة علمية بجامع الراجحي في الرياض
سبق

تنطلق، السبت المقبل، فعاليات الدورة العلمية التي تنظمها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ويشارك في الفعاليات التي تستمر لمدة ستة أيام، عدد من الدعاة، من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

وتفتتح الدورة ــ التي تشتمل على عدة محاضرات ــ بمحاضرة عن جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، يلقيها المدرس بالحرمين الشريفين الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي.

فيما يلقي الدكتور محمد بن فهد الفريح، محاضرة عن شرح كتاب العقيدة الواسطية، ويلقي الدكتور بدر بن محمد البدر محاضرتين؛ الأولى في "الأربعون في الأحكام" للمنذري، والثانية في شرح كتاب "منظومة البيقونية".

في حين يلقي الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان، محاضرة عن كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب.

يذكر أن هذه الدورة سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية؛ حيث تأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحثّ على طلب العلم النافع.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
05:00 PM

"الشؤون الإسلامية" تنظم دورة علمية بجامع الراجحي في الرياض

تستمر لمدة ستة أيام بمشاركة عدد من الدعاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، السبت المقبل، فعاليات الدورة العلمية التي تنظمها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ويشارك في الفعاليات التي تستمر لمدة ستة أيام، عدد من الدعاة، من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

وتفتتح الدورة ــ التي تشتمل على عدة محاضرات ــ بمحاضرة عن جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، يلقيها المدرس بالحرمين الشريفين الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي.

فيما يلقي الدكتور محمد بن فهد الفريح، محاضرة عن شرح كتاب العقيدة الواسطية، ويلقي الدكتور بدر بن محمد البدر محاضرتين؛ الأولى في "الأربعون في الأحكام" للمنذري، والثانية في شرح كتاب "منظومة البيقونية".

في حين يلقي الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان، محاضرة عن كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب.

يذكر أن هذه الدورة سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية؛ حيث تأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحثّ على طلب العلم النافع.

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