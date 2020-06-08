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"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة

صادرت 12 عربة يستخدمها الباعة الجائلون لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة وإتلاف 12 عربة ومبسطًا تستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية تواصل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة حيث تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي محملة في 12 عربة خشبية ومبسطًا عشوائيًا مخالفًا للباعة الجائلين وإتلاف 280 كجم خبز متعفن وفاسد في حوش بكر.

وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة
سبق

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة وإتلاف 12 عربة ومبسطًا تستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية تواصل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة حيث تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي محملة في 12 عربة خشبية ومبسطًا عشوائيًا مخالفًا للباعة الجائلين وإتلاف 280 كجم خبز متعفن وفاسد في حوش بكر.

وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:07 AM

"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة

صادرت 12 عربة يستخدمها الباعة الجائلون لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,520

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة وإتلاف 12 عربة ومبسطًا تستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية تواصل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة حيث تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي محملة في 12 عربة خشبية ومبسطًا عشوائيًا مخالفًا للباعة الجائلين وإتلاف 280 كجم خبز متعفن وفاسد في حوش بكر.

وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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