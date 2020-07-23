وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إنه تسهيلاً لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار، وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، ابتداء من 16 أغسطس 2020م، يتوجب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع".

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى وجوب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع.

"الزكاة والدخل": يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب "الضريبة" من خلال الخدمة عبر الموقع ذياب الشمري سبق 2020-07-23 دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى وجوب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إنه تسهيلاً لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار، وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، ابتداء من 16 أغسطس 2020م، يتوجب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:52 PM

"الزكاة والدخل": يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب "الضريبة" من خلال الخدمة عبر الموقع تسهيلاً لمعرفة استحقاق "القيمة المضافة" على العقار وحفظاً للحقوق





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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى وجوب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إنه تسهيلاً لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار، وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، ابتداء من 16 أغسطس 2020م، يتوجب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع".