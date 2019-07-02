النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج

بلغت قيمة سعر مزيج خام برنت العالمي 65.40 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:24 AM

أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج

بلغت قيمة سعر مزيج خام برنت العالمي 65.40 دولار للبرميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,118

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,495
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,324
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,778
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,252

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة