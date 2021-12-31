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21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نادي الفتح

الإجمالي يرتفع إلى 27 مصاباً

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو نادي الفتح وجود 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 27 مصاباً.

وكان قد أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم أمس الخميس، المسحة الطبية؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك لدى الراعي الطبي للنادي مستشفى الموسى التخصصي؛ تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.

وتنتظر فريق "الفتح" مواجهة مهمة أمام "النصر" يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيروس كورونا الجديد الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نادي الفتح
سبق

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو نادي الفتح وجود 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 27 مصاباً.

وكان قد أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم أمس الخميس، المسحة الطبية؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك لدى الراعي الطبي للنادي مستشفى الموسى التخصصي؛ تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.

وتنتظر فريق "الفتح" مواجهة مهمة أمام "النصر" يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
02:42 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:14 AM

21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نادي الفتح

الإجمالي يرتفع إلى 27 مصاباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو نادي الفتح وجود 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 27 مصاباً.

وكان قد أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم أمس الخميس، المسحة الطبية؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك لدى الراعي الطبي للنادي مستشفى الموسى التخصصي؛ تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.

وتنتظر فريق "الفتح" مواجهة مهمة أمام "النصر" يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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