النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

40 سنة مجلس التعاون.. و"الحجرف": مسيرة إنجازات محورها المواطن

رفع التهاني لقادة البلاد داعياً الله أن يديم نعم الأمن والاستقرار والرخاء

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ أن الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون تؤكّد ثبات هذه المسيرة المباركة لخدمة دول المجلس وأبنائها من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعون عاماً الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، التي كان محورها الأساسي هو المواطن الخليجي.

و رفع "الحجرف"؛ بهذه المناسبة، أسمى التهاني لقادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وإلى أبناء مجلس التعاون كافة، مبتهلاً إلى المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خليجنا قيادةً وشعباً من كل مكروهٍ، ويديم عليه نعم الأمن والاستقرار والرخاء لخدمة أبنائه عبر استمرار المسيرة خلال العقد الخامس من عمر المجلس الذي سيكون من أولوياته التكامل الاقتصادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
40 سنة مجلس التعاون.. و"الحجرف": مسيرة إنجازات محورها المواطن
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ أن الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون تؤكّد ثبات هذه المسيرة المباركة لخدمة دول المجلس وأبنائها من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعون عاماً الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، التي كان محورها الأساسي هو المواطن الخليجي.

و رفع "الحجرف"؛ بهذه المناسبة، أسمى التهاني لقادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وإلى أبناء مجلس التعاون كافة، مبتهلاً إلى المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خليجنا قيادةً وشعباً من كل مكروهٍ، ويديم عليه نعم الأمن والاستقرار والرخاء لخدمة أبنائه عبر استمرار المسيرة خلال العقد الخامس من عمر المجلس الذي سيكون من أولوياته التكامل الاقتصادي.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
10:42 AM

40 سنة مجلس التعاون.. و"الحجرف": مسيرة إنجازات محورها المواطن

رفع التهاني لقادة البلاد داعياً الله أن يديم نعم الأمن والاستقرار والرخاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ أن الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون تؤكّد ثبات هذه المسيرة المباركة لخدمة دول المجلس وأبنائها من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعون عاماً الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، التي كان محورها الأساسي هو المواطن الخليجي.

و رفع "الحجرف"؛ بهذه المناسبة، أسمى التهاني لقادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وإلى أبناء مجلس التعاون كافة، مبتهلاً إلى المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خليجنا قيادةً وشعباً من كل مكروهٍ، ويديم عليه نعم الأمن والاستقرار والرخاء لخدمة أبنائه عبر استمرار المسيرة خلال العقد الخامس من عمر المجلس الذي سيكون من أولوياته التكامل الاقتصادي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,032
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,708
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,288

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة