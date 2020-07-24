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الهند تسجل 49310 إصابات جديدة و740 حالة وفاة بفيروس كورونا

بلغ إجمالي الضحايا 30601

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49310 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و740 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.287.945 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30601 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 817209 حالات.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل 49310 إصابات جديدة و740 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49310 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و740 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.287.945 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30601 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 817209 حالات.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:48 PM

الهند تسجل 49310 إصابات جديدة و740 حالة وفاة بفيروس كورونا

بلغ إجمالي الضحايا 30601

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49310 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و740 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.287.945 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30601 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 817209 حالات.

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