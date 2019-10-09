حصلت مجموعة من طالبات كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على المركز الثالث على مستوى المملكة عن الفئة الرابعة المتعلّقة بالروبوتات المتقدمة (Advanced Robotics Challenge)؛ وهن: نورة الغرير، ريناد الرشود، ربى الشارخ، وذلك في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت WRO2019 التي أُقيمت مؤخرًا للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالشراكة مع الكثير من الجهات الوطنية، في الصالات الخضراء بمنطقة الرياض. واشتملت التصفيات على أربع فئات رئيسة؛ أُولاها الفئة العادية، ودارت حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكَّن من تحسُّس وجود الكرة أمامها. وتضمَّنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، فيما صمّمت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدِّمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي Tetras tack في مجال المدن الذكية، وتنافس في التصفيات 119 فريقًا تأهَّلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلًا بالتصفيات. كما شاركت الكلية الهندسية بفريق ثانٍ يضم كلًّا من الطالبات: أثير الزهراني، ريم عسيري، يارا الغامدي، وساعد الفريقين الطالبات: جمانة الشهري، لما الحماد، الهنوف الهزاني، بشرى الألمعي، غيداء العيسى، سجى السلطان، لجين الجارد، نجلاء الخويطر، العنود الحريشي. كما شارك في التصفيات عدد من طالبات كلية الحاسب والمعلومات، هن: غيداء البحيري من قسم (تقنية المعلومات)، ليان القحطاني، لمى عيسى، لمى القباني، سارة الجنيدي من قسم (علوم الحاسبات).

طالبات "هندسة نورة" يحصدن المركز الثالث بالتصفيات الوطنية المؤهلة لـ"أولمبياد الروبوت 2019WRO" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-09 حصلت مجموعة من طالبات كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على المركز الثالث على مستوى المملكة عن الفئة الرابعة المتعلّقة بالروبوتات المتقدمة (Advanced Robotics Challenge)؛ وهن: نورة الغرير، ريناد الرشود، ربى الشارخ، وذلك في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت WRO2019 التي أُقيمت مؤخرًا للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالشراكة مع الكثير من الجهات الوطنية، في الصالات الخضراء بمنطقة الرياض.



واشتملت التصفيات على أربع فئات رئيسة؛ أُولاها الفئة العادية، ودارت حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكَّن من تحسُّس وجود الكرة أمامها.



وتضمَّنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، فيما صمّمت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدِّمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي Tetras tack في مجال المدن الذكية، وتنافس في التصفيات 119 فريقًا تأهَّلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلًا بالتصفيات.



كما شاركت الكلية الهندسية بفريق ثانٍ يضم كلًّا من الطالبات: أثير الزهراني، ريم عسيري، يارا الغامدي، وساعد الفريقين الطالبات: جمانة الشهري، لما الحماد، الهنوف الهزاني، بشرى الألمعي، غيداء العيسى، سجى السلطان، لجين الجارد، نجلاء الخويطر، العنود الحريشي.



كما شارك في التصفيات عدد من طالبات كلية الحاسب والمعلومات، هن: غيداء البحيري من قسم (تقنية المعلومات)، ليان القحطاني، لمى عيسى، لمى القباني، سارة الجنيدي من قسم (علوم الحاسبات).

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 06:39 PM

اخر تعديل 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 07:47 PM

طالبات "هندسة نورة" يحصدن المركز الثالث بالتصفيات الوطنية المؤهلة لـ"أولمبياد الروبوت 2019WRO" تنافس فيها 119 فريقًا تأهّلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلًا





A A A





5 مشاركة

حصلت مجموعة من طالبات كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على المركز الثالث على مستوى المملكة عن الفئة الرابعة المتعلّقة بالروبوتات المتقدمة (Advanced Robotics Challenge)؛ وهن: نورة الغرير، ريناد الرشود، ربى الشارخ، وذلك في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت WRO2019 التي أُقيمت مؤخرًا للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالشراكة مع الكثير من الجهات الوطنية، في الصالات الخضراء بمنطقة الرياض.



واشتملت التصفيات على أربع فئات رئيسة؛ أُولاها الفئة العادية، ودارت حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكَّن من تحسُّس وجود الكرة أمامها.



وتضمَّنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، فيما صمّمت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدِّمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي Tetras tack في مجال المدن الذكية، وتنافس في التصفيات 119 فريقًا تأهَّلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلًا بالتصفيات.



كما شاركت الكلية الهندسية بفريق ثانٍ يضم كلًّا من الطالبات: أثير الزهراني، ريم عسيري، يارا الغامدي، وساعد الفريقين الطالبات: جمانة الشهري، لما الحماد، الهنوف الهزاني، بشرى الألمعي، غيداء العيسى، سجى السلطان، لجين الجارد، نجلاء الخويطر، العنود الحريشي.



كما شارك في التصفيات عدد من طالبات كلية الحاسب والمعلومات، هن: غيداء البحيري من قسم (تقنية المعلومات)، ليان القحطاني، لمى عيسى، لمى القباني، سارة الجنيدي من قسم (علوم الحاسبات).