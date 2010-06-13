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الاستشارات المالية والإدارية.. بوابة المؤسسات نحو مستقبل ناجح

مرحلة جديدة يعيشها الوطن يستشرف من خلالها الوصول إلى تحقيق طموحاته المستمدة من أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من أهم ركائزها: تنميةُ وازدهار الاقتصاد الوطني من خلال دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وجودة مخرجاتها، لكي تقوم بدروها على أكمل وجه، وتساهم في دعم المحتوى المحلي؛ وذلك من خلال استقطاب بيوت الخبرة والمجموعات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإعداد الدراسات والتطوير الابتكاري للمؤسسات والقيادات بمعايير؛ وفقًا لمنهجيات عالمية.

وتعتبر مجموعة الروضان للاستشارات (MRC)، التي يرأسها الأستاذ محمد بن راشد الروضان، إحدى المنظومات المتكاملة وبيوت الخبرة المعتمدة، والتي تُعنى بتقديم المشورة الإدارية والمالية والحلول التدريبة بجودة عالية ترتقي بكفاءة الأفراد، وترفع معدلات الأداء للمنظمات إلى مستويات قياسية تُحقق رغبات العملاء وتلبي طموحات المؤسسات؛ لضمان الاستثمار الأمثل لرأسيْ المال المادي والبشري.

وتشمل الخدمات التدريبية التي تقدّمها (مجموعة الروضان)، الدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات، وفي مجال الخدمات الاستشارية تقدم المجموعة الاستشارات الإدارية والمالية والاستشارات في الموارد البشرية والمبيعات وكذلك التسويق.

ومما يميز (مجموعة الروضان)، اعتمادها على خبراء ومستشارين تم اختيارهم وفق أسس عالية الجودة، ويخضعون لعملية تقييم مستمرة.. وتتميز المجموعة بالخبرة والاحترافية في اختيار وتطوير وتصميم البرامج التدريبية، مع اتصافها بالمرونة، وتطابقها مع الاحتياجات الفعلية للفئة المستهدفة في القطاعين العام والخاص.

وترتبط المجموعة بعلاقات تعاون مع بيوت الخبرة العالمية لاستقدام المدربين العالميين، وتنفيذ دورات تدريبية خارج المملكة.

وتشمل الخدمات التي تقدّمها المجموعة: التدقيق ومراجعة الحسابات، وإعداد ومراجعة القوائم المالية، واعتمادها من مكتب محاسب قانوني معتمد، والاستشارات الإدارية والماليه وكذلك الضريبية والزكوية، والمراجعة الداخلية، وضريبة القيمة المضافة، وتسجيل الحسابات، والتحول إلى المعايير الدولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية.

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الاستشارات المالية والإدارية.. بوابة المؤسسات نحو مستقبل ناجح
سبق

مرحلة جديدة يعيشها الوطن يستشرف من خلالها الوصول إلى تحقيق طموحاته المستمدة من أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من أهم ركائزها: تنميةُ وازدهار الاقتصاد الوطني من خلال دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وجودة مخرجاتها، لكي تقوم بدروها على أكمل وجه، وتساهم في دعم المحتوى المحلي؛ وذلك من خلال استقطاب بيوت الخبرة والمجموعات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإعداد الدراسات والتطوير الابتكاري للمؤسسات والقيادات بمعايير؛ وفقًا لمنهجيات عالمية.

وتعتبر مجموعة الروضان للاستشارات (MRC)، التي يرأسها الأستاذ محمد بن راشد الروضان، إحدى المنظومات المتكاملة وبيوت الخبرة المعتمدة، والتي تُعنى بتقديم المشورة الإدارية والمالية والحلول التدريبة بجودة عالية ترتقي بكفاءة الأفراد، وترفع معدلات الأداء للمنظمات إلى مستويات قياسية تُحقق رغبات العملاء وتلبي طموحات المؤسسات؛ لضمان الاستثمار الأمثل لرأسيْ المال المادي والبشري.

وتشمل الخدمات التدريبية التي تقدّمها (مجموعة الروضان)، الدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات، وفي مجال الخدمات الاستشارية تقدم المجموعة الاستشارات الإدارية والمالية والاستشارات في الموارد البشرية والمبيعات وكذلك التسويق.

ومما يميز (مجموعة الروضان)، اعتمادها على خبراء ومستشارين تم اختيارهم وفق أسس عالية الجودة، ويخضعون لعملية تقييم مستمرة.. وتتميز المجموعة بالخبرة والاحترافية في اختيار وتطوير وتصميم البرامج التدريبية، مع اتصافها بالمرونة، وتطابقها مع الاحتياجات الفعلية للفئة المستهدفة في القطاعين العام والخاص.

وترتبط المجموعة بعلاقات تعاون مع بيوت الخبرة العالمية لاستقدام المدربين العالميين، وتنفيذ دورات تدريبية خارج المملكة.

وتشمل الخدمات التي تقدّمها المجموعة: التدقيق ومراجعة الحسابات، وإعداد ومراجعة القوائم المالية، واعتمادها من مكتب محاسب قانوني معتمد، والاستشارات الإدارية والماليه وكذلك الضريبية والزكوية، والمراجعة الداخلية، وضريبة القيمة المضافة، وتسجيل الحسابات، والتحول إلى المعايير الدولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:09 AM

الاستشارات المالية والإدارية.. بوابة المؤسسات نحو مستقبل ناجح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مرحلة جديدة يعيشها الوطن يستشرف من خلالها الوصول إلى تحقيق طموحاته المستمدة من أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من أهم ركائزها: تنميةُ وازدهار الاقتصاد الوطني من خلال دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وجودة مخرجاتها، لكي تقوم بدروها على أكمل وجه، وتساهم في دعم المحتوى المحلي؛ وذلك من خلال استقطاب بيوت الخبرة والمجموعات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإعداد الدراسات والتطوير الابتكاري للمؤسسات والقيادات بمعايير؛ وفقًا لمنهجيات عالمية.

وتعتبر مجموعة الروضان للاستشارات (MRC)، التي يرأسها الأستاذ محمد بن راشد الروضان، إحدى المنظومات المتكاملة وبيوت الخبرة المعتمدة، والتي تُعنى بتقديم المشورة الإدارية والمالية والحلول التدريبة بجودة عالية ترتقي بكفاءة الأفراد، وترفع معدلات الأداء للمنظمات إلى مستويات قياسية تُحقق رغبات العملاء وتلبي طموحات المؤسسات؛ لضمان الاستثمار الأمثل لرأسيْ المال المادي والبشري.

وتشمل الخدمات التدريبية التي تقدّمها (مجموعة الروضان)، الدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات، وفي مجال الخدمات الاستشارية تقدم المجموعة الاستشارات الإدارية والمالية والاستشارات في الموارد البشرية والمبيعات وكذلك التسويق.

ومما يميز (مجموعة الروضان)، اعتمادها على خبراء ومستشارين تم اختيارهم وفق أسس عالية الجودة، ويخضعون لعملية تقييم مستمرة.. وتتميز المجموعة بالخبرة والاحترافية في اختيار وتطوير وتصميم البرامج التدريبية، مع اتصافها بالمرونة، وتطابقها مع الاحتياجات الفعلية للفئة المستهدفة في القطاعين العام والخاص.

وترتبط المجموعة بعلاقات تعاون مع بيوت الخبرة العالمية لاستقدام المدربين العالميين، وتنفيذ دورات تدريبية خارج المملكة.

وتشمل الخدمات التي تقدّمها المجموعة: التدقيق ومراجعة الحسابات، وإعداد ومراجعة القوائم المالية، واعتمادها من مكتب محاسب قانوني معتمد، والاستشارات الإدارية والماليه وكذلك الضريبية والزكوية، والمراجعة الداخلية، وضريبة القيمة المضافة، وتسجيل الحسابات، والتحول إلى المعايير الدولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية.

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