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"غرفة الرياض" تعلن توافر 405 وظائف في القطاع الخاص

إجراء المقابلات الشخصية من 8 إلى 11 يوليو

أعلنت "غرفة الرياض", توافر 405 وظائف في عدد من المجالات؛ منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.

وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الجاري في مقر "غرفة الرياض" والشركات.

وبيّنت "الغرفة", أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات: مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصمّمة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمّم حلول، مطوّر خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.

وأفادت بأن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، هي: معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة "نسما وشركاهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة الرياض" تعلن توافر 405 وظائف في القطاع الخاص
سبق

أعلنت "غرفة الرياض", توافر 405 وظائف في عدد من المجالات؛ منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.

وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الجاري في مقر "غرفة الرياض" والشركات.

وبيّنت "الغرفة", أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات: مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصمّمة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمّم حلول، مطوّر خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.

وأفادت بأن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، هي: معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة "نسما وشركاهم".

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:23 PM

"غرفة الرياض" تعلن توافر 405 وظائف في القطاع الخاص

إجراء المقابلات الشخصية من 8 إلى 11 يوليو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت "غرفة الرياض", توافر 405 وظائف في عدد من المجالات؛ منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.

وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الجاري في مقر "غرفة الرياض" والشركات.

وبيّنت "الغرفة", أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات: مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصمّمة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمّم حلول، مطوّر خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.

وأفادت بأن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، هي: معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة "نسما وشركاهم".

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,632
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,839
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,421

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