مسؤولون بينبع: مناسبة اليوم الوطني عزيزة على نفوسنا ونستذكر فيها البطولات الخالدة

قالوا: فرصة لنتذكر ما سطره الملك المؤسس وما قام به أبناؤه الملوك المخلصون من بعده

أكد محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي، أنه في ذكرى اليوم الوطني المجيد الذي نستذكر فيه البطولات الخالدة والإنجاز العظيم الذي حققه صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وتوحيده لهذه البلاد مترامية الأطراف، بفضل من الله تحت راية التوحيد، حتى انتشر الأمن وعم الرخاء والاستقرار؛ فهذه المناسبة الغالية فرصة لنتذكر ما سطره الملك المؤسس، وما قام به أبناؤه الملوك المخلصون من بعده.

وأضاف: "اليوم ونحن نعيش ذكرى اليوم الوطني 89 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من إنجازات أبهرت العالم، لن تصفها هذه الكلمات القليلة؛ فنحن نعيش نهضة تطويرية متسارعة في كل المجالات وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وأصبحنا نرى الخطوات المتسارعة نحو تحقيقها".

من جانبه، قال وكيل محافظ ينبع، بندر بن خالد الحربي: إن "اليوم الوطني مناسبة عزيزة في نفس كل مواطن، والتي تشرق ذكراها مع طلوع الأول من الميزان كل عام"؛ مبينًا أن اليوم الوطني سيظل مَعلمًا مهمًّا في تاريخ بلادنا، ومنارة مضيئة تسترشد بها الأجيال من بعدنا على درب التقدم والخير والأمان والسلام.

وأضاف: "كما أنه يوم مشرق بالإنجازات الرائعة العظيمة التي سطرت في كتب التاريخ، وهي محل فخر واعتزاز ومناسبة سعيدة، لتعزيز مفهوم الوطنية في قلوب شعب هذا البلد الذين تملؤهم هذه المناسبة فخرًا وعزة، لما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه".

وتابع "الحربي": "تعيش بلادنا عهدًا زاهرًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إذ حقق قائد مسيرتنا سلمان الحزم لهذه البلاد في مدة وجيزة الكثير من الإنجازات؛ مما جعل العالم يقف احترامًا لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة".

بدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، عدنان بن عايش العلوني: "يحتفل أبناء هذا الوطن بالذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه".

وأضاف: "هو يوم أمة تجسدت وحدتها فيه بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، وفي هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقة للعالم؛ لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات، من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين يحفظهم الله وتوجيهاتهم الحكيمة، تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع".

وتابع: "هذا الأمر الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان، وجعله محور العملية التنموية، كما يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة -ولله الحمد- من استقرار سياسي واقتصادي".

وقال المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع، زهير بن سليمان مالكي: "تحل ذكرى يومنا الوطني التاسع والثمانين لمملكتنا الغالية، تحت شعار "همة حتى القمة"؛ لتحمل مزيدٍ من الفخر والاعتزاز بذكرى حافلة اجتمع فيها الوطن على قلب رجل واحد، وتوحدت فيه الجزيرة تحت راية واحدة راية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وأضاف: "مرت علينا السنوات تلو السنوات ونحن نفخر بوطن يفخر شعبه بهذه القيادة، جاء أبناء المؤسس على نهج والدهم يرحمه الله، وسلكوا طريقه لقيادة حكيمة نحو تنمية واعدة ومستقبل زاخر بكل ما يحقق تطلعات القيادة وشعبها، تسع وثمانون عامًا تواصل بلادنا تقدّمها ومكانتها الرفيعة بين الأمم؛ فأصبحت مضرب مثل لوحدة وطن بقلب واحد يحمل حب القيادة وشعبها".

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع، مراد علي العروي: "تحل علينا الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية، ونحن في خير وأمان وقوة واستقرار ولُحمة وطنية لا مثيل لها، نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمة عالية في إطار رؤية واعدة لما نريد بلوغه والوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا بإذن الله".

وأضاف أن "ذكرى اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناؤه الملوك البررة من بعده، وتلك الكوكبة من الرجال الأفذاذ الذين ساهموا في مسيرة وطن تم توحيد أطرافه المتبعثرة؛ ليتحول بعد ذلك -على مر السنين- إلى كيان سياسي واجتماعي فريد".

وأكد أننا في هذه الذكرى العزيزة لتوحيد بلادنا الغالية، نستشعر ما وصلت إليه من مكانة مرموقة ودور فاعل ومؤثر على مستوى العالم، في عهد التنمية الشاملة، الذي جعل منها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- عهدًا للتجديد والحزم والعزم؛ لبناء المستقبل وتوطيد أركانه؛ فوطننا اليوم يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠؛ حيث نرى اتساع برامج التنمية وانطلاق آليات التطوير بخطوات تُسابق الزمن لبناء اقتصاد وطني متين، عماده الإنسان ونهجه التجديد والتنوع، في نهضة تنموية شملت كل القطاعات وبرامج ومشاريع طموحة ترجمت الأهداف الثاقبة للرؤية الطموحة؛ مما يعطي للعالم أجمع رسالة واضحة على ما تنعم به المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- من استقرار سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي؛ أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، تدعونا إلى العمل على المحافظة على المكتسبات وتنميتها، وتجديد العهد والولاء، وتأكيد العزيمة على المضيّ قُدمًا نحو الأمام، وتذليل كل الصعوبات على طريق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.