أمير جازان يعتمد نتائج الفائزين بجائزة "الإبداع 12"

خلال اجتماع مجلس الأمناء بقاعة الاجتماعات الكبرى

اعتمد مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع برئاسة أمير منطقة جازان رئيس مجلس الأمناء الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ، نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها "12" لعام 1438/1439 ، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان بالإمارة.

وأكد الأمير "محمد" أن منطة جازان تضم نخبة من المتميزين وكوكبة من المبدعين في كافة المجالات والتخصصات العلمية والعملية، مقدمًا التهاني والتبريكات للفائزين.

وقال أمين عام الجائزة الدكتور ابراهيم بن محمد ابو هادي النعمي: الجائزة تكرم في عامها الحالي 33 فائزا وفائزة من الأفراد والمؤسسات، من خلال ثمانية فروع تشمل "حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية , والشخصية والثقافية والعلمية ، والأداء المميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني والابتكارات وريادة الأعمال والبحث العلمي وحماية البيئة"، وذلك خلال الاحتفاء السنوي بالجائزة والذي سيحدد موعده لاحقاً.

ونوه بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية والإسهامات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها, مثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة.

وفيما يلي أسماء الفائزين:

محمد بن سالم بن عبدالله العطاس

"الشخصية الثقافية"

الأستاذ الدكتور علي بن أحمد موسى كاملي

"الشخصية العلمية"

الدكتور عسيري أحمد الأحوس

"القيادة والتميز"

أبوالقاسم جبريل أبوالقاسم

ابتسام بنت أحمد محمد زيلعي

"أداء الموظف الحكومي"

الموظف عبدالرحمن بن سعيد العبسي

المقدم محمد بن يحيى حامد الغامدي

"رجل الأمن"

حسين بن يحيى جبران حنشلي

"الموظف التربوي"

لؤلؤة بنت أحمد عيضة آل سريع

الدكتور زكي منور عيسى عمر

"الأداء الصحي"

الدكتورة فاطمة علي حيدر الشيخ

"الأكاديمي"

مكتبة نون النسوة

"القطاع الخاص"

يحيى حسن محمد عوض

"المجتمع المدني"

جمعية البر الخيرية

عافية علي الفيفي

"التميز الإعلامي"

جابر محمد جابر مدخلي

"القرآن الكريم"

شرف حسن مكتلي

"القرآن الكريم"

عفاف قاسم احمد خواجي

"السنة النبوية"

حسن فرحان حسن الفيفي

"الشعر"

أكرم إبراهيم يحيى حوباني

"الرواية"

"مشروع البيئة النابضة"

"التعليم البيئي"

فهد قاسم يحيى غزواني

"مجال الابتكار"

أحمد موسى حسن زكري

"مجال ريادة الأعمال"

فوزية فؤاد موسى الصم

"الكليات الطبية"

أفنان على طاهر صميلي

"الكليات العلمية"

صابرين احمد عبده حكمي

"الكليات النظرية"

تركي أحمد محمد حسيني

"الكليات التي تمنح دبلوم"

عبدالله عبدربه صالح علي

"علوم طبيعية"

نرمين حجاب محمد الحازمي

"علوم طبيعية"

عبدالمؤمن محمد عثمان حكمي

"المرحلة الثانوية"

جود محمد منصور مذكور

"أدبي"

شامي ابراهيم طاهر مجربي

"مسار الأدبي"

"عوق السمعي"

مريم حمد محمد معشي

"مسار الأدبي"

"عوق سمعي"