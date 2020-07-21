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"الزكاة" تصدر دليلاً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

لتمكينهم من الامتثال الطوعي لها وتعبئة الإقرارات وبيان كيفية سدادها

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

يأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، لتمكين مُلّاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة إلى رفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

ودعت هيئة الزكاة والدخل مُلّاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة، إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزامياً، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، كما يمكن للعملاء معرفة مزيد عن خدمات الهيئة بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تصدر دليلاً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
سبق

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

يأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، لتمكين مُلّاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة إلى رفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

ودعت هيئة الزكاة والدخل مُلّاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة، إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزامياً، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، كما يمكن للعملاء معرفة مزيد عن خدمات الهيئة بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:45 AM

"الزكاة" تصدر دليلاً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

لتمكينهم من الامتثال الطوعي لها وتعبئة الإقرارات وبيان كيفية سدادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

يأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، لتمكين مُلّاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة إلى رفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

ودعت هيئة الزكاة والدخل مُلّاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة، إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزامياً، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، كما يمكن للعملاء معرفة مزيد عن خدمات الهيئة بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

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