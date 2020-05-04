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في زمن كورونا.. اختصاصي يقدم 8 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية

كن نشيطًا وتناول طعامك وتعلم أشياء جديدة وساعد الآخرين

تعد الصحة النفسية اكتمالاً للسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد انعدام المرض، وهي باختصار قدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط الحياة وقدرته على العمل والعطاء والإنتاج بكفاءة.

وفي هذا الصدد، تطرق اختصاصي العلاج النفسي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مشهور العلي؛ إلى 8 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية؛ وهي: الاحتفاظ بعلاقة قوية مع من حولك لإثراء حياتك، وتخصيص وقت لأنشطة تحبها كممارسة الهوايات التي تجعلك سعيدًا، وتعزيز ثقتك بنفسك.

وقال "العلي": كن نشيطًا وتناول طعامك، فالصحة النفسية والبدنية مرتبطتان ببعضها بعضًا، وتعلم أشياء جديدة، لتدخل في تحدٍ مع نفسك لتحقق أهدافك، فالتعلم يحسن من لياقتك الذهنية ويقوي الثقة ويمنحك شعورًا بالتقدم والإنجاز، ومشاركة الآخرين مشكلاتك حتى لا تشعر بالعزلة.

بالإضافة إلى تخصيص وقت لمساعدة الآخرين من خلال التطوع، فالجهود التي تبذل في تحسين حياة الآخرين تساعد في حياتك أيضًا، وأخيرًا أعرف وتعامل مع حالاتك المزاجية من خلال معرفة الطرق الآمنة والإيجابية للتعبير عن مشاعرك.

فيروس كورونا الجديد

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في زمن كورونا.. اختصاصي يقدم 8 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية
سبق

تعد الصحة النفسية اكتمالاً للسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد انعدام المرض، وهي باختصار قدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط الحياة وقدرته على العمل والعطاء والإنتاج بكفاءة.

وفي هذا الصدد، تطرق اختصاصي العلاج النفسي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مشهور العلي؛ إلى 8 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية؛ وهي: الاحتفاظ بعلاقة قوية مع من حولك لإثراء حياتك، وتخصيص وقت لأنشطة تحبها كممارسة الهوايات التي تجعلك سعيدًا، وتعزيز ثقتك بنفسك.

وقال "العلي": كن نشيطًا وتناول طعامك، فالصحة النفسية والبدنية مرتبطتان ببعضها بعضًا، وتعلم أشياء جديدة، لتدخل في تحدٍ مع نفسك لتحقق أهدافك، فالتعلم يحسن من لياقتك الذهنية ويقوي الثقة ويمنحك شعورًا بالتقدم والإنجاز، ومشاركة الآخرين مشكلاتك حتى لا تشعر بالعزلة.

بالإضافة إلى تخصيص وقت لمساعدة الآخرين من خلال التطوع، فالجهود التي تبذل في تحسين حياة الآخرين تساعد في حياتك أيضًا، وأخيرًا أعرف وتعامل مع حالاتك المزاجية من خلال معرفة الطرق الآمنة والإيجابية للتعبير عن مشاعرك.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:35 AM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:52 AM

في زمن كورونا.. اختصاصي يقدم 8 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية

كن نشيطًا وتناول طعامك وتعلم أشياء جديدة وساعد الآخرين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
985

تعد الصحة النفسية اكتمالاً للسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد انعدام المرض، وهي باختصار قدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط الحياة وقدرته على العمل والعطاء والإنتاج بكفاءة.

وفي هذا الصدد، تطرق اختصاصي العلاج النفسي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مشهور العلي؛ إلى 8 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية؛ وهي: الاحتفاظ بعلاقة قوية مع من حولك لإثراء حياتك، وتخصيص وقت لأنشطة تحبها كممارسة الهوايات التي تجعلك سعيدًا، وتعزيز ثقتك بنفسك.

وقال "العلي": كن نشيطًا وتناول طعامك، فالصحة النفسية والبدنية مرتبطتان ببعضها بعضًا، وتعلم أشياء جديدة، لتدخل في تحدٍ مع نفسك لتحقق أهدافك، فالتعلم يحسن من لياقتك الذهنية ويقوي الثقة ويمنحك شعورًا بالتقدم والإنجاز، ومشاركة الآخرين مشكلاتك حتى لا تشعر بالعزلة.

بالإضافة إلى تخصيص وقت لمساعدة الآخرين من خلال التطوع، فالجهود التي تبذل في تحسين حياة الآخرين تساعد في حياتك أيضًا، وأخيرًا أعرف وتعامل مع حالاتك المزاجية من خلال معرفة الطرق الآمنة والإيجابية للتعبير عن مشاعرك.

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