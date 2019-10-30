"سايتك" والقنصلية الأمريكية بالظهران تبحثان التعاون مع "ناسا"

بغرض تقديم محاضرات وورش عمل خلال العام المقبل

كشفت القنصل العام في القنصلية الأمريكية في الظهران راتشنا كورهونن، عن مباحثات تجري مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"؛ من أجل المشاركة في مهرجان العلوم والتقنية "12" بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" العام المقبل، وتقديم محاضرات وورش عمل بعد الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية من الجانبين.

وقالت خلال زيارتها لمهرجان العلوم والتقنية 11 أمس، وينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: القنصلية الأمريكية في الظهران أصدرت 20 ألف تأشيرة للسعوديين في العام الجاري 2019 لدخول الولايات المتحدة.

وامتدحت" كورهونن" إطلاق المملكة التأشيرة السياحية، وذكرت أن عائلتها قدمت على التأشيرة السياحية لدخول المملكة، واستطاعت الحصول عليها خلال خمس دقائق، مما يدل على قيمة العمل والتقنية التي تستخدمها المملكة وسخرتها في خدمة شعبها والشعوب الأخرى وتسهيل الإجراءات.

وأبدت إعجابها بمستوى الطلاب السعوديين في مجال صناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي، لاسيما وهي متخصصة في الحاسب الآلي، وقالت إن هؤلاء هم علماء المستقبل وفق رؤية المملكة 2030.

وكان في استقبال "كورهونن"، مدير عام "سايتك" د. حسن الأحمدي، ومساعد مدير المركز وليد الرشيد، حيث أكد "الأحمدي" أن مهرجان العلوم والتقنية 11، يأتي ضمن أهداف المركز العلمية والمعرفية في خدمة وتوعية المجتمع، وكذلك دعم وتعزيز دور السياحة الداخلية والترفيه بالمنطقة الشرقية.

وقال: يعد المهرجان ظاهرة سنوية علمية تحفيزية هي الأولى من نوعها في المملكة، إذ يهتم بتقديم العلوم والتكنولوجيا بطريقة تفاعلية وشيقة للطلبة خاصة، وأفراد المجتمع بشكل عام.

وجاءت هذه الزيارة ترسيخاً للصداقة والشراكة بين بلدينا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة.

وقال "الأحمدي": نحن في مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية نحرص كل الحرص على تطوير تعاوننا مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال التقني والعملي، ونثمن دور القنصلية العامة بالظهران لسعيها الدائم لتقديم التسهيلات والدعم في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المهرجان يتناول تجارب علمية ذاتية "العلوم من حولنا"، ومعرض مشاريع علمية يقدمها الطلاب والطالبات "ابتكارات"، وورش علمية "منصة الإبداع"، وعرض لمبادرات شباب العلوم، المهرجان يفتح على فترتين صباحية ومسائية من 9-12 ظهراً و4-9 مساءً بالمجان ويختتم الأحد المقبل.