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الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات "كورونا" المتتالية

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.

3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.

4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.

5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.

6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.

7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.

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الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات "كورونا" المتتالية
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.

3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.

4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.

5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.

6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.

7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:34 AM

الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات "كورونا" المتتالية

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ياسر نجدي - الرياض
0
1,543

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.

3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.

4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.

5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.

6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.

7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.

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2.5 مليار ..

30 يناير
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