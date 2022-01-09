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بالصور.. مشاركو الأمسية الثالثة يطربون جمهور الشعر والشيلات في موسم الرياض

عدة قصائد وطنية واجتماعية وشيلات.. تفاعل كبير من الحضور

وسط حضور حاشد من محبي الشعر والأدب والثقافة؛ أًقيمت مساء الثلاثاء الماضي ثالث الأمسيات الشعرية في موسم الرياض 2021 - 2022، نظّمها الشاعران: فيصل العدواني وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير، في قاعة "السلطانة" بفندق كراون بلازا، تخللتها عدة قصائد وطنية واجتماعية.

وقبل صعود الضيوف إلى خشبة المسرح تحدثوا في المؤتمر الصحفي أمام ممثلي وسائل الإعلام بتقديم المذيع سطام الشمري، حيث عبر الشاعر القطري سلمان الخالد، عن بالغ سروره كأول قطري يظهر في أمسية شعرية بموسم الرياض، مشيراً إلى أن أي شاعر يعتز بقصائده ولا يفاضل بينها غير أن أذواق الجمهور هي التي تخلف المقاييس .

وقال الكويتي فيصل العدواني إن موسم الرياض أعاد وهج الأمسيات الشعرية، مقدماً شكره للقائمين عليه، وواصفاً مدينة الرياض بـ"أرض الفعاليات" في كل الفنون والموروثات العريقة، مؤكداً أن المفردة الشعرية الجيدة هي من تفرض نفسها، فالأجداد شعرهم ما زال يردد والجيل السابق فرض نفسه، وأيضاً الجيل الحالي فيهم شعراء مبدعون من صغار السن وقادمون للساحة بقوة .

ورأى المنشد "بندر بن عوير"، أن الشيلة الجميلة تتكون من ثلاثة أركان، هي: الكلمة واللحن والأداء، مطالباً بضرورة تبني جهة لدعم الشيلات وتسويقها أسوة بالفن الغنائي .

وفور نهاية المؤتمر الصحفي، توجّه الضيوف للمسرح أمام الجمهور الكثيف الذي ملأ جنبات "السلطانة"، وبدأ الشاعر "العدواني" بقصيدة أهداها للمملكة وموسم الرياض، ثم قصائد "شبيهة النور" و"حبني" و"صباح الخير" و"اللحظة هذي ما تمنيتها تصير" و"إيه أحبك واحتياجي لك ضروري"، ثم ختم قصائده بـ "بالله قلي وش تبي"، وقبل أن يغادر المسرح قال "معي أمانة أنقلها لكم وهي سلام وتحيات الشعب الكويتي لشقيقه السعودي".

وشهد دخول الشاعر سلمان الخالدـ تصفيقاً حاراً- من الجمهور، وتعالت أصواتهم مطالبينه ببعض القصائد، وبدأوا يرددون معه كثيراً، واستمر في تقديم ما لديه من جزالة المعنى وروعة المفردات.

وبدأ بقصيدته الشهيرة "أعرف متى أسافر ليا قالوا رجوع.. لكنّ ما اعرف متى الموت آتي" ، ثم "غنّ يا قلبي على ياهملالي"، و"يا وجودي على الماضي وجدي عليه"، و"لو يعرفون أن الوداع وداعه"، وأخيراً "يا عزيزي أنت في أيدٍ أمينة".

وصعد المسرح المنشد "ابن عوير" بعد انتظار طويل من الجمهور، وعلى وقع التصفيق أنشد "مرحباَ يالقلب الأبيض والوجه الخجول"، وقدم 5 شيلات حماسية منوعة، ختمها بـ "ركبوني فوق طيارة".

وفي نهاية الأمسية قدّم المشرف العام على أمسيات موسم الرياض عبدالله بن حمير القحطاني دروعاً تذكارية للضيوف؛ لمشاركتهم جمهورهم "ليلة الشعر".

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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بالصور.. مشاركو الأمسية الثالثة يطربون جمهور الشعر والشيلات في موسم الرياض
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وسط حضور حاشد من محبي الشعر والأدب والثقافة؛ أًقيمت مساء الثلاثاء الماضي ثالث الأمسيات الشعرية في موسم الرياض 2021 - 2022، نظّمها الشاعران: فيصل العدواني وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير، في قاعة "السلطانة" بفندق كراون بلازا، تخللتها عدة قصائد وطنية واجتماعية.

وقبل صعود الضيوف إلى خشبة المسرح تحدثوا في المؤتمر الصحفي أمام ممثلي وسائل الإعلام بتقديم المذيع سطام الشمري، حيث عبر الشاعر القطري سلمان الخالد، عن بالغ سروره كأول قطري يظهر في أمسية شعرية بموسم الرياض، مشيراً إلى أن أي شاعر يعتز بقصائده ولا يفاضل بينها غير أن أذواق الجمهور هي التي تخلف المقاييس .

وقال الكويتي فيصل العدواني إن موسم الرياض أعاد وهج الأمسيات الشعرية، مقدماً شكره للقائمين عليه، وواصفاً مدينة الرياض بـ"أرض الفعاليات" في كل الفنون والموروثات العريقة، مؤكداً أن المفردة الشعرية الجيدة هي من تفرض نفسها، فالأجداد شعرهم ما زال يردد والجيل السابق فرض نفسه، وأيضاً الجيل الحالي فيهم شعراء مبدعون من صغار السن وقادمون للساحة بقوة .

ورأى المنشد "بندر بن عوير"، أن الشيلة الجميلة تتكون من ثلاثة أركان، هي: الكلمة واللحن والأداء، مطالباً بضرورة تبني جهة لدعم الشيلات وتسويقها أسوة بالفن الغنائي .

وفور نهاية المؤتمر الصحفي، توجّه الضيوف للمسرح أمام الجمهور الكثيف الذي ملأ جنبات "السلطانة"، وبدأ الشاعر "العدواني" بقصيدة أهداها للمملكة وموسم الرياض، ثم قصائد "شبيهة النور" و"حبني" و"صباح الخير" و"اللحظة هذي ما تمنيتها تصير" و"إيه أحبك واحتياجي لك ضروري"، ثم ختم قصائده بـ "بالله قلي وش تبي"، وقبل أن يغادر المسرح قال "معي أمانة أنقلها لكم وهي سلام وتحيات الشعب الكويتي لشقيقه السعودي".

وشهد دخول الشاعر سلمان الخالدـ تصفيقاً حاراً- من الجمهور، وتعالت أصواتهم مطالبينه ببعض القصائد، وبدأوا يرددون معه كثيراً، واستمر في تقديم ما لديه من جزالة المعنى وروعة المفردات.

وبدأ بقصيدته الشهيرة "أعرف متى أسافر ليا قالوا رجوع.. لكنّ ما اعرف متى الموت آتي" ، ثم "غنّ يا قلبي على ياهملالي"، و"يا وجودي على الماضي وجدي عليه"، و"لو يعرفون أن الوداع وداعه"، وأخيراً "يا عزيزي أنت في أيدٍ أمينة".

وصعد المسرح المنشد "ابن عوير" بعد انتظار طويل من الجمهور، وعلى وقع التصفيق أنشد "مرحباَ يالقلب الأبيض والوجه الخجول"، وقدم 5 شيلات حماسية منوعة، ختمها بـ "ركبوني فوق طيارة".

وفي نهاية الأمسية قدّم المشرف العام على أمسيات موسم الرياض عبدالله بن حمير القحطاني دروعاً تذكارية للضيوف؛ لمشاركتهم جمهورهم "ليلة الشعر".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
12:17 PM

بالصور.. مشاركو الأمسية الثالثة يطربون جمهور الشعر والشيلات في موسم الرياض

عدة قصائد وطنية واجتماعية وشيلات.. تفاعل كبير من الحضور

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عيسى الحربي - الرياض
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وسط حضور حاشد من محبي الشعر والأدب والثقافة؛ أًقيمت مساء الثلاثاء الماضي ثالث الأمسيات الشعرية في موسم الرياض 2021 - 2022، نظّمها الشاعران: فيصل العدواني وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير، في قاعة "السلطانة" بفندق كراون بلازا، تخللتها عدة قصائد وطنية واجتماعية.

وقبل صعود الضيوف إلى خشبة المسرح تحدثوا في المؤتمر الصحفي أمام ممثلي وسائل الإعلام بتقديم المذيع سطام الشمري، حيث عبر الشاعر القطري سلمان الخالد، عن بالغ سروره كأول قطري يظهر في أمسية شعرية بموسم الرياض، مشيراً إلى أن أي شاعر يعتز بقصائده ولا يفاضل بينها غير أن أذواق الجمهور هي التي تخلف المقاييس .

وقال الكويتي فيصل العدواني إن موسم الرياض أعاد وهج الأمسيات الشعرية، مقدماً شكره للقائمين عليه، وواصفاً مدينة الرياض بـ"أرض الفعاليات" في كل الفنون والموروثات العريقة، مؤكداً أن المفردة الشعرية الجيدة هي من تفرض نفسها، فالأجداد شعرهم ما زال يردد والجيل السابق فرض نفسه، وأيضاً الجيل الحالي فيهم شعراء مبدعون من صغار السن وقادمون للساحة بقوة .

ورأى المنشد "بندر بن عوير"، أن الشيلة الجميلة تتكون من ثلاثة أركان، هي: الكلمة واللحن والأداء، مطالباً بضرورة تبني جهة لدعم الشيلات وتسويقها أسوة بالفن الغنائي .

وفور نهاية المؤتمر الصحفي، توجّه الضيوف للمسرح أمام الجمهور الكثيف الذي ملأ جنبات "السلطانة"، وبدأ الشاعر "العدواني" بقصيدة أهداها للمملكة وموسم الرياض، ثم قصائد "شبيهة النور" و"حبني" و"صباح الخير" و"اللحظة هذي ما تمنيتها تصير" و"إيه أحبك واحتياجي لك ضروري"، ثم ختم قصائده بـ "بالله قلي وش تبي"، وقبل أن يغادر المسرح قال "معي أمانة أنقلها لكم وهي سلام وتحيات الشعب الكويتي لشقيقه السعودي".

وشهد دخول الشاعر سلمان الخالدـ تصفيقاً حاراً- من الجمهور، وتعالت أصواتهم مطالبينه ببعض القصائد، وبدأوا يرددون معه كثيراً، واستمر في تقديم ما لديه من جزالة المعنى وروعة المفردات.

وبدأ بقصيدته الشهيرة "أعرف متى أسافر ليا قالوا رجوع.. لكنّ ما اعرف متى الموت آتي" ، ثم "غنّ يا قلبي على ياهملالي"، و"يا وجودي على الماضي وجدي عليه"، و"لو يعرفون أن الوداع وداعه"، وأخيراً "يا عزيزي أنت في أيدٍ أمينة".

وصعد المسرح المنشد "ابن عوير" بعد انتظار طويل من الجمهور، وعلى وقع التصفيق أنشد "مرحباَ يالقلب الأبيض والوجه الخجول"، وقدم 5 شيلات حماسية منوعة، ختمها بـ "ركبوني فوق طيارة".

وفي نهاية الأمسية قدّم المشرف العام على أمسيات موسم الرياض عبدالله بن حمير القحطاني دروعاً تذكارية للضيوف؛ لمشاركتهم جمهورهم "ليلة الشعر".

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