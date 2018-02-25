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بعد قرار التعليق المتأخر.. كلية علوم الظهران تخلي 1270 طالبة

خلال مدة زمنية بسيطة وسط شكوى الطالبات من تأخر اتخاذ القرار

تمكنت منسوبات كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب من إخلاء 1270 طالبة في غضون 25 دقيقة بعد صدور توجيه يقضي بتعليق الدراسة عند الساعة الثامنة صباحاً؛ بسبب موجة الغبار التي ضربت المحافظة صباح هذا اليوم.

ونجحت منسوبات الكلية في إخلاء الطالبات بكل يسر وسهولة بعد صدور توجيه التعليق المتأخر بمتابعة مباشرة من عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي.

واستنكر عدد من أولياء أمور الطالبات التعليق المتأخر في ظل غياب العمل التكاملي بين التعليم والجهات ذات العلاقة.

وقالت بعض الطالبات: إننا وصلنا للكلية ومكثنا نصف ساعة فقط، ثم صدر التوجيه بصرفنا بعد أن ذهب بعض أولياء امورنا إلى مقار أعمالهم.

مشيرات إلى أنه من الساعة 6 صباحا والغبار الكثيف يكاد يعدم الرؤية وبعض الطالبات توافدن على الكلية من مدينة أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة.

كما اشتكى عدد من الطالبات من تأخر التعليق، والذي أتى بعد حضورهن للكلية في ظل موجة الغبار الشديدة التي فاقمت من الوضع الصحي للبعض منهن وخاصة اللاتي يعانين من الربو وبعض الاعتلالات الصحية، كما عبرن عن شكرهن لعميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي الذي شوهد وهو يشرف وينظم الباصات لتتم عملية الإخلاء في أقل من نصف ساعة.

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بعد قرار التعليق المتأخر.. كلية علوم الظهران تخلي 1270 طالبة
سبق

تمكنت منسوبات كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب من إخلاء 1270 طالبة في غضون 25 دقيقة بعد صدور توجيه يقضي بتعليق الدراسة عند الساعة الثامنة صباحاً؛ بسبب موجة الغبار التي ضربت المحافظة صباح هذا اليوم.

ونجحت منسوبات الكلية في إخلاء الطالبات بكل يسر وسهولة بعد صدور توجيه التعليق المتأخر بمتابعة مباشرة من عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي.

واستنكر عدد من أولياء أمور الطالبات التعليق المتأخر في ظل غياب العمل التكاملي بين التعليم والجهات ذات العلاقة.

وقالت بعض الطالبات: إننا وصلنا للكلية ومكثنا نصف ساعة فقط، ثم صدر التوجيه بصرفنا بعد أن ذهب بعض أولياء امورنا إلى مقار أعمالهم.

مشيرات إلى أنه من الساعة 6 صباحا والغبار الكثيف يكاد يعدم الرؤية وبعض الطالبات توافدن على الكلية من مدينة أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة.

كما اشتكى عدد من الطالبات من تأخر التعليق، والذي أتى بعد حضورهن للكلية في ظل موجة الغبار الشديدة التي فاقمت من الوضع الصحي للبعض منهن وخاصة اللاتي يعانين من الربو وبعض الاعتلالات الصحية، كما عبرن عن شكرهن لعميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي الذي شوهد وهو يشرف وينظم الباصات لتتم عملية الإخلاء في أقل من نصف ساعة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:18 PM

بعد قرار التعليق المتأخر.. كلية علوم الظهران تخلي 1270 طالبة

خلال مدة زمنية بسيطة وسط شكوى الطالبات من تأخر اتخاذ القرار

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محمد طيران - الرياض
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تمكنت منسوبات كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب من إخلاء 1270 طالبة في غضون 25 دقيقة بعد صدور توجيه يقضي بتعليق الدراسة عند الساعة الثامنة صباحاً؛ بسبب موجة الغبار التي ضربت المحافظة صباح هذا اليوم.

ونجحت منسوبات الكلية في إخلاء الطالبات بكل يسر وسهولة بعد صدور توجيه التعليق المتأخر بمتابعة مباشرة من عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي.

واستنكر عدد من أولياء أمور الطالبات التعليق المتأخر في ظل غياب العمل التكاملي بين التعليم والجهات ذات العلاقة.

وقالت بعض الطالبات: إننا وصلنا للكلية ومكثنا نصف ساعة فقط، ثم صدر التوجيه بصرفنا بعد أن ذهب بعض أولياء امورنا إلى مقار أعمالهم.

مشيرات إلى أنه من الساعة 6 صباحا والغبار الكثيف يكاد يعدم الرؤية وبعض الطالبات توافدن على الكلية من مدينة أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة.

كما اشتكى عدد من الطالبات من تأخر التعليق، والذي أتى بعد حضورهن للكلية في ظل موجة الغبار الشديدة التي فاقمت من الوضع الصحي للبعض منهن وخاصة اللاتي يعانين من الربو وبعض الاعتلالات الصحية، كما عبرن عن شكرهن لعميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي الذي شوهد وهو يشرف وينظم الباصات لتتم عملية الإخلاء في أقل من نصف ساعة.

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