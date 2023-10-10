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هل هدَّد "قوميز" ناديه "الهلال" بشكواه للفيفا؟

غلطة سراي التزم الصمت

دخل هاشتاج "قوميز يشكو الهلال" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً بالمملكة خلال الساعات الماضية؛ إذ تحدثت جماهير عن أن اللاعب يطالب برواتبه المتأخرة.

الهاشتاج شهد مشاركة واسعة للجماهير المنافسة لنادي الهلال، لكن مصادر قريبة من إدارة نادي الهلال نفت وجود أي شيء من هذا القبيل.

الصحف الأجنبية المهتمة بأخبار اللاعب، مثل التركية، لم تذكر أيضاً شيئا من هذا القبيل، سواء شكوى من غلطة سراي على الهلال أو اللاعب نفسه.

الهلال قوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل هدَّد "قوميز" ناديه "الهلال" بشكواه للفيفا؟
سبق

دخل هاشتاج "قوميز يشكو الهلال" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً بالمملكة خلال الساعات الماضية؛ إذ تحدثت جماهير عن أن اللاعب يطالب برواتبه المتأخرة.

الهاشتاج شهد مشاركة واسعة للجماهير المنافسة لنادي الهلال، لكن مصادر قريبة من إدارة نادي الهلال نفت وجود أي شيء من هذا القبيل.

الصحف الأجنبية المهتمة بأخبار اللاعب، مثل التركية، لم تذكر أيضاً شيئا من هذا القبيل، سواء شكوى من غلطة سراي على الهلال أو اللاعب نفسه.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
09:58 PM

هل هدَّد "قوميز" ناديه "الهلال" بشكواه للفيفا؟

غلطة سراي التزم الصمت

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
3,627

دخل هاشتاج "قوميز يشكو الهلال" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً بالمملكة خلال الساعات الماضية؛ إذ تحدثت جماهير عن أن اللاعب يطالب برواتبه المتأخرة.

الهاشتاج شهد مشاركة واسعة للجماهير المنافسة لنادي الهلال، لكن مصادر قريبة من إدارة نادي الهلال نفت وجود أي شيء من هذا القبيل.

الصحف الأجنبية المهتمة بأخبار اللاعب، مثل التركية، لم تذكر أيضاً شيئا من هذا القبيل، سواء شكوى من غلطة سراي على الهلال أو اللاعب نفسه.

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