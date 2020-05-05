خلال شهر.. لجنة سكن عمالة جدة تفحص 86997 عاملًا في 382 مجمعًا

بمشاركة ١٢ جهة معنية في إطار الأعمال التكاملية للحدّ من انتشار فيروس كورونا

تواصل لجنة سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة، وبمشاركة ١٢ جهة معنية؛ الوقوف يوميًّا على مباني سكن العمالة بمختلف المواقع، في إطار الأعمال التكاملية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي توليها القيادة الرشيدة، حفظها الله، للاهتمام بصحة وسلامة الفرد والمجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الجولات قد شملت خلال الـ٤ أيام الماضية؛ إجراء المسح النشط للعمالة الذين قُدّر عددهم بـ٥٤٨١ عاملًا ضمن ٤١ مبنى، ليصل مجموع المباني منذ بدء اللجنة أعمالها في بداية شعبان الماضي، ٣٨٢ مبنى فُحِص من العمالة ما مجموعه ٨٦٩٩٧ عاملًا، فيما تأكّدت اللجنة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، وتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن اللجنة قد عملت خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مدارس حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع، وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.