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إجراءات صارمة ضد الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية

تأكيد لوزير "الشؤون الإسلامية" قال فيه: تصل للمنع وطيّ القيد بشكل نهائي

أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن وزارته ستتخذ إجراءات صارمة وقوية بحق الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية؛ تصل للمنع وطيّ القيد بشكل نهائي؛ موضحاً أن من يحاولون ذلك حالات شبه نادرة من أفراد معدودين لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة.

وقال في حديثه لبرنامج "بالمختصر"، اليوم الجمعة: إن ذلك لا يُعتبر مشكلة للوزارة؛ مبيناً أن مَن يستغل ذلك يُعد مخالفاً لأنظمة الإعلام وتوجهات الوزارة.

وأشار "آل الشيخ" أنه لو حصل خطأ يسير من الخطيب في إطار المسجد؛ فقد يكون مقبولاً؛ أما كونه ينشر للعالم فكرة وربما تكون مبنية على اجتهادات شخصية منه لا ترقى لأن يعالج بها أحداث الأمة أو أحداث المجتمعات، أو يتحدث عن أمر يشير إلى أبناء الوطن أو الدين؛ فهذا أمر مرفوض؛ موضحاً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قوية وصارمة ضد المخالفين تصل لطيّ القيد.

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إجراءات صارمة ضد الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن وزارته ستتخذ إجراءات صارمة وقوية بحق الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية؛ تصل للمنع وطيّ القيد بشكل نهائي؛ موضحاً أن من يحاولون ذلك حالات شبه نادرة من أفراد معدودين لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة.

وقال في حديثه لبرنامج "بالمختصر"، اليوم الجمعة: إن ذلك لا يُعتبر مشكلة للوزارة؛ مبيناً أن مَن يستغل ذلك يُعد مخالفاً لأنظمة الإعلام وتوجهات الوزارة.

وأشار "آل الشيخ" أنه لو حصل خطأ يسير من الخطيب في إطار المسجد؛ فقد يكون مقبولاً؛ أما كونه ينشر للعالم فكرة وربما تكون مبنية على اجتهادات شخصية منه لا ترقى لأن يعالج بها أحداث الأمة أو أحداث المجتمعات، أو يتحدث عن أمر يشير إلى أبناء الوطن أو الدين؛ فهذا أمر مرفوض؛ موضحاً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قوية وصارمة ضد المخالفين تصل لطيّ القيد.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
04:57 PM

إجراءات صارمة ضد الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية

تأكيد لوزير "الشؤون الإسلامية" قال فيه: تصل للمنع وطيّ القيد بشكل نهائي

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن وزارته ستتخذ إجراءات صارمة وقوية بحق الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية؛ تصل للمنع وطيّ القيد بشكل نهائي؛ موضحاً أن من يحاولون ذلك حالات شبه نادرة من أفراد معدودين لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة.

وقال في حديثه لبرنامج "بالمختصر"، اليوم الجمعة: إن ذلك لا يُعتبر مشكلة للوزارة؛ مبيناً أن مَن يستغل ذلك يُعد مخالفاً لأنظمة الإعلام وتوجهات الوزارة.

وأشار "آل الشيخ" أنه لو حصل خطأ يسير من الخطيب في إطار المسجد؛ فقد يكون مقبولاً؛ أما كونه ينشر للعالم فكرة وربما تكون مبنية على اجتهادات شخصية منه لا ترقى لأن يعالج بها أحداث الأمة أو أحداث المجتمعات، أو يتحدث عن أمر يشير إلى أبناء الوطن أو الدين؛ فهذا أمر مرفوض؛ موضحاً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قوية وصارمة ضد المخالفين تصل لطيّ القيد.

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