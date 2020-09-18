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"الدفاع المدني": السيطرة على 80% من حريق جبل عمد

"القرني": تحييد خطر الحريق بعيدًا عن السكان وإطفاؤه مسألة وقت

أكد العقيد محمد القرني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن نسبة السيطرة على حريق جبل عمد وصلت إلى 80 بالمائة، وأن فرق الإطفاء لا زالت تعمل، لافتًا إلى أنه تم تحييد خطر الحريق بعيدًا عن السكان الموجودين في المنطقة، وأنهم في مأمن، وإطفاؤه مسألة وقت ويتم إخماده بشكل كامل.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": أن "جميع الفرق تعمل تحت لواء واحد، وتم تقسيم المنطقة إلى مربعات لانتشار جميع الفرق داخل الموقع؛ فبداية يتم عزل الحالة، ومن ثم التوغل لإطفاء الحريق".

وبيّن أن "هناك فريقًا خاصًّا بالتحقيق شكّل مع بداية الحالة، وما زال يعمل لمعرفة أسباب الحريق، ونفضل عدم ذكر أي أسباب إلى أن ينتهي التحقيق بانتهاء مرحلة جمع المعلومات وتحليلها وإصدار بيان بخصوص الحادث".

وأضاف "القرني": أن "هناك تعاونًا مع الجهات الحكومية الأمنية المدنية منها والخدمية، وأيضًا الفرق التطوعية نشكر لهم هذه الجهود، وتم عقد اجتماع في غرفة الطوارئ بالقيادة المدنية بالموقع مع أعضاء القطاعات، وتم تفعيل دور كل قطاع فيما يخصه".

وتابع: "نشكر المواطنين على تعاونهم ونطمئنهم أن الحريق بات بعيدًا عن المنازل، وأصبح محصورًا في مواقع محددة يتم بإذن الله التعامل معها، ولكن نظرًا لصعوبة التضاريس وأيضًا سرعة الرياح فيستغرق إطفاء الحريق وقتًا أطول فقط".

واختتم المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة، أن "قيادات العمليات في الموقع وضعت خطة محكمة والفريق متمرس، وسبق له التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأيضًا يتم تدريبهم عليها طوال العام وعمل الفرضيات اللازمة مع الجهات المعنية لرفع درجة الجاهزية لمثل هذه الحوادث".

الدفاع المدني الطائف حريق جبل عمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني": السيطرة على 80% من حريق جبل عمد
سبق

أكد العقيد محمد القرني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن نسبة السيطرة على حريق جبل عمد وصلت إلى 80 بالمائة، وأن فرق الإطفاء لا زالت تعمل، لافتًا إلى أنه تم تحييد خطر الحريق بعيدًا عن السكان الموجودين في المنطقة، وأنهم في مأمن، وإطفاؤه مسألة وقت ويتم إخماده بشكل كامل.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": أن "جميع الفرق تعمل تحت لواء واحد، وتم تقسيم المنطقة إلى مربعات لانتشار جميع الفرق داخل الموقع؛ فبداية يتم عزل الحالة، ومن ثم التوغل لإطفاء الحريق".

وبيّن أن "هناك فريقًا خاصًّا بالتحقيق شكّل مع بداية الحالة، وما زال يعمل لمعرفة أسباب الحريق، ونفضل عدم ذكر أي أسباب إلى أن ينتهي التحقيق بانتهاء مرحلة جمع المعلومات وتحليلها وإصدار بيان بخصوص الحادث".

وأضاف "القرني": أن "هناك تعاونًا مع الجهات الحكومية الأمنية المدنية منها والخدمية، وأيضًا الفرق التطوعية نشكر لهم هذه الجهود، وتم عقد اجتماع في غرفة الطوارئ بالقيادة المدنية بالموقع مع أعضاء القطاعات، وتم تفعيل دور كل قطاع فيما يخصه".

وتابع: "نشكر المواطنين على تعاونهم ونطمئنهم أن الحريق بات بعيدًا عن المنازل، وأصبح محصورًا في مواقع محددة يتم بإذن الله التعامل معها، ولكن نظرًا لصعوبة التضاريس وأيضًا سرعة الرياح فيستغرق إطفاء الحريق وقتًا أطول فقط".

واختتم المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة، أن "قيادات العمليات في الموقع وضعت خطة محكمة والفريق متمرس، وسبق له التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأيضًا يتم تدريبهم عليها طوال العام وعمل الفرضيات اللازمة مع الجهات المعنية لرفع درجة الجاهزية لمثل هذه الحوادث".

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
09:49 PM

"الدفاع المدني": السيطرة على 80% من حريق جبل عمد

"القرني": تحييد خطر الحريق بعيدًا عن السكان وإطفاؤه مسألة وقت

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زيد الخمشي - الرياض
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1,816

أكد العقيد محمد القرني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن نسبة السيطرة على حريق جبل عمد وصلت إلى 80 بالمائة، وأن فرق الإطفاء لا زالت تعمل، لافتًا إلى أنه تم تحييد خطر الحريق بعيدًا عن السكان الموجودين في المنطقة، وأنهم في مأمن، وإطفاؤه مسألة وقت ويتم إخماده بشكل كامل.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": أن "جميع الفرق تعمل تحت لواء واحد، وتم تقسيم المنطقة إلى مربعات لانتشار جميع الفرق داخل الموقع؛ فبداية يتم عزل الحالة، ومن ثم التوغل لإطفاء الحريق".

وبيّن أن "هناك فريقًا خاصًّا بالتحقيق شكّل مع بداية الحالة، وما زال يعمل لمعرفة أسباب الحريق، ونفضل عدم ذكر أي أسباب إلى أن ينتهي التحقيق بانتهاء مرحلة جمع المعلومات وتحليلها وإصدار بيان بخصوص الحادث".

وأضاف "القرني": أن "هناك تعاونًا مع الجهات الحكومية الأمنية المدنية منها والخدمية، وأيضًا الفرق التطوعية نشكر لهم هذه الجهود، وتم عقد اجتماع في غرفة الطوارئ بالقيادة المدنية بالموقع مع أعضاء القطاعات، وتم تفعيل دور كل قطاع فيما يخصه".

وتابع: "نشكر المواطنين على تعاونهم ونطمئنهم أن الحريق بات بعيدًا عن المنازل، وأصبح محصورًا في مواقع محددة يتم بإذن الله التعامل معها، ولكن نظرًا لصعوبة التضاريس وأيضًا سرعة الرياح فيستغرق إطفاء الحريق وقتًا أطول فقط".

واختتم المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة، أن "قيادات العمليات في الموقع وضعت خطة محكمة والفريق متمرس، وسبق له التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأيضًا يتم تدريبهم عليها طوال العام وعمل الفرضيات اللازمة مع الجهات المعنية لرفع درجة الجاهزية لمثل هذه الحوادث".

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