النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175

عدد الوفيات بلغ 125.484

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".


ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175
سبق

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".


ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:52 PM

حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175

عدد الوفيات بلغ 125.484

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
517

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".


ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,460
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,308
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,629

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة