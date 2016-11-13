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"الضباب الدخاني" يغلق مدارس طهران.. من أسوأ مدن العالم في جودة الهواء

خبراء صحة: العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك

أجبرت الجودة السيئة للهواء بشكل خطير، الحكومة الإيرانية على إغلاق المدارس الابتدائية كافة في العاصمة طهران، التي يقطنها 10 ملايين نسمة.

وعلق الضباب الدخاني الكثيف فوق المدينة بسبب ازدياد حركة المرور وتلوث المصانع، ومما زاد الأمر سوءًا هبوب الرياح وقلة الأمطار في الأيام الأخيرة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أمس الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن أنوشيروان محسني بندبي، محافظ طهران، إعلانه إغلاق المدارس اليوم الأربعاء.

وتُعد طهران من بين أسوأ المدن في العالم في جودة الهواء.

وقال خبراء الصحة: إن العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك.

الضباب طهران مدارس

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"الضباب الدخاني" يغلق مدارس طهران.. من أسوأ مدن العالم في جودة الهواء
سبق

أجبرت الجودة السيئة للهواء بشكل خطير، الحكومة الإيرانية على إغلاق المدارس الابتدائية كافة في العاصمة طهران، التي يقطنها 10 ملايين نسمة.

وعلق الضباب الدخاني الكثيف فوق المدينة بسبب ازدياد حركة المرور وتلوث المصانع، ومما زاد الأمر سوءًا هبوب الرياح وقلة الأمطار في الأيام الأخيرة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أمس الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن أنوشيروان محسني بندبي، محافظ طهران، إعلانه إغلاق المدارس اليوم الأربعاء.

وتُعد طهران من بين أسوأ المدن في العالم في جودة الهواء.

وقال خبراء الصحة: إن العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:24 AM

"الضباب الدخاني" يغلق مدارس طهران.. من أسوأ مدن العالم في جودة الهواء

خبراء صحة: العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجبرت الجودة السيئة للهواء بشكل خطير، الحكومة الإيرانية على إغلاق المدارس الابتدائية كافة في العاصمة طهران، التي يقطنها 10 ملايين نسمة.

وعلق الضباب الدخاني الكثيف فوق المدينة بسبب ازدياد حركة المرور وتلوث المصانع، ومما زاد الأمر سوءًا هبوب الرياح وقلة الأمطار في الأيام الأخيرة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أمس الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن أنوشيروان محسني بندبي، محافظ طهران، إعلانه إغلاق المدارس اليوم الأربعاء.

وتُعد طهران من بين أسوأ المدن في العالم في جودة الهواء.

وقال خبراء الصحة: إن العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك.

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