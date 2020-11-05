النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. ضبط ورشة صيانة داخل حوش وإغلاقه ومخالفة مقر "ليموزينات"

رصد تجاوزات بشأن الاحترازات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

ضبطت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- ورشة صيانة للمركبات مخالفة داخل أحد الأحواش، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وورش السيارات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط الموقع المخالف للاشتراطات، وهو عبارة عن حوش يتم بداخله صيانة السيارات عن طريق ورشة مخالفة.

وأضاف: "كما تم ضبط مقر إداري لمؤسسة تزاول نشاط تأجير وتشغيل الليموزينات تعمل بترخيص، وتم رصد مجموعة من المخالفات على العاملين، تمثلت في عدم ارتداء الكمامات، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى إغلاق الحوش فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على الأحواش المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. ضبط ورشة صيانة داخل حوش وإغلاقه ومخالفة مقر "ليموزينات"
سبق

ضبطت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- ورشة صيانة للمركبات مخالفة داخل أحد الأحواش، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وورش السيارات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط الموقع المخالف للاشتراطات، وهو عبارة عن حوش يتم بداخله صيانة السيارات عن طريق ورشة مخالفة.

وأضاف: "كما تم ضبط مقر إداري لمؤسسة تزاول نشاط تأجير وتشغيل الليموزينات تعمل بترخيص، وتم رصد مجموعة من المخالفات على العاملين، تمثلت في عدم ارتداء الكمامات، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى إغلاق الحوش فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على الأحواش المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
10:34 AM

مكة.. ضبط ورشة صيانة داخل حوش وإغلاقه ومخالفة مقر "ليموزينات"

رصد تجاوزات بشأن الاحترازات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
961

ضبطت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- ورشة صيانة للمركبات مخالفة داخل أحد الأحواش، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وورش السيارات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط الموقع المخالف للاشتراطات، وهو عبارة عن حوش يتم بداخله صيانة السيارات عن طريق ورشة مخالفة.

وأضاف: "كما تم ضبط مقر إداري لمؤسسة تزاول نشاط تأجير وتشغيل الليموزينات تعمل بترخيص، وتم رصد مجموعة من المخالفات على العاملين، تمثلت في عدم ارتداء الكمامات، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى إغلاق الحوش فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على الأحواش المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,542
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,025

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة