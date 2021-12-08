"الخطيب" مغرداً: "ثقة عالمية في قدراتنا".. وفنادق الهيلتون إلى 5 أضعاف في كل المملكة

بعد لقائه برئيس هيلتون العالمية

غرد أحمد الخطيب وزير السياحة بقوله: "مجموعة هيلتون سترفع عدد فنادقها في المملكة إلى 75 من 15 حاليًا، أي تتضاعف 5 مرات".

أضاف "الخطيب" في تغريدته: "إن الخطوة تشير إلى الثقة العالمية في تقدم المملكة في تطوير منظومة السياحة وتنميتها".

وتابع الوزير أن الهدف الرئيسي من العمل مع الشركات الرائدة عالميًّا مثل هيلتون هو توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

جاء ذلك بعد اجتماع "الخطيب" مع كريس ناسيتا الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق هيلتون العالمية.