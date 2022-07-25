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"المالكي": ما يروجه الحوثي عن استهداف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد أكاذيب

اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف" المالكي" أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح العقيد "المالكي" أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي": ما يروجه الحوثي عن استهداف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد أكاذيب
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف" المالكي" أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح العقيد "المالكي" أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:29 AM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:02 PM

"المالكي": ما يروجه الحوثي عن استهداف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد أكاذيب

اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف" المالكي" أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح العقيد "المالكي" أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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