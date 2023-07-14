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مصر تبدأ في توفير كمامات مدعومة لمواطنيها للحد من "كورونا"

طرح 40 مليونًا منها في يوليو وأغسطس.. واثنتين لكل أسرة

بدأت مصر في عرض كمامات للاستخدام المتكرر بسعر 50 سنتًا للواحدة، إلى جانب مواد غذائية يحصل عليها مستحقو الدعم ضمن منظومة الدعم الحكومي، في إطار سعيها لجعل أدوات الوقاية الشخصية متاحة على نطاق واسع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، أن طرح الكمامة اختياري للمواطن؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الكمامة المدعومة تباع بسعر ثمانية جنيهات ونصف، فيما يبيعها القطاع الخاص بأسعار تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

وبيّن "كمال" أن 40 مليون كمامة ستتاح بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) لكن السلطات تعتزم زيادة الكمية بعد ذلك.

وتدعم مصر سلعًا مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون شخص، وأضافت الكمامات للسلع المدعومة بما لا يزيد على كمامتين للأسرة الواحدة.

فيروس كورونا الجديد

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مصر تبدأ في توفير كمامات مدعومة لمواطنيها للحد من "كورونا"
سبق

بدأت مصر في عرض كمامات للاستخدام المتكرر بسعر 50 سنتًا للواحدة، إلى جانب مواد غذائية يحصل عليها مستحقو الدعم ضمن منظومة الدعم الحكومي، في إطار سعيها لجعل أدوات الوقاية الشخصية متاحة على نطاق واسع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، أن طرح الكمامة اختياري للمواطن؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الكمامة المدعومة تباع بسعر ثمانية جنيهات ونصف، فيما يبيعها القطاع الخاص بأسعار تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

وبيّن "كمال" أن 40 مليون كمامة ستتاح بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) لكن السلطات تعتزم زيادة الكمية بعد ذلك.

وتدعم مصر سلعًا مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون شخص، وأضافت الكمامات للسلع المدعومة بما لا يزيد على كمامتين للأسرة الواحدة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:02 PM

مصر تبدأ في توفير كمامات مدعومة لمواطنيها للحد من "كورونا"

طرح 40 مليونًا منها في يوليو وأغسطس.. واثنتين لكل أسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت مصر في عرض كمامات للاستخدام المتكرر بسعر 50 سنتًا للواحدة، إلى جانب مواد غذائية يحصل عليها مستحقو الدعم ضمن منظومة الدعم الحكومي، في إطار سعيها لجعل أدوات الوقاية الشخصية متاحة على نطاق واسع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، أن طرح الكمامة اختياري للمواطن؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الكمامة المدعومة تباع بسعر ثمانية جنيهات ونصف، فيما يبيعها القطاع الخاص بأسعار تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

وبيّن "كمال" أن 40 مليون كمامة ستتاح بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) لكن السلطات تعتزم زيادة الكمية بعد ذلك.

وتدعم مصر سلعًا مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون شخص، وأضافت الكمامات للسلع المدعومة بما لا يزيد على كمامتين للأسرة الواحدة.

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