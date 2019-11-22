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إبداع الأمطار من ساحات الحرم وأحيائه.. أكفّ ضراعة وحارات قديمة وطفل

لقطات رصَدتها عدسة "الأمير" وسط الهطولات مع استمرار تحذيرات "الأرصاد"

شهد المسجد الحرام وأحياء عدة من مكة المكرمة، عصر هذا اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.

والتقطت عدسة المصور "عمار الأمير"، صورًا من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لزوار بيت الله الحرام وهم يرفعون أكفّ الضراعة إلى الله -عز وجل- أثناء وقت هطول المطر؛ رغبة في الإجابة، وهي من مَواطن الدعاء المستجاب، كما أظهرت صور أخرى، طفلًا أغرقته الأمطار، والحارات المكية القديمة الواقعة في المنطقة المركزية بالقرب من المسجد الحرام بعد أن ارتوت بالمطر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ بما فيها العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الواحدة صباحًا من يوم غد السبت.

مكة المكرمة المسجد الحرام أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إبداع الأمطار من ساحات الحرم وأحيائه.. أكفّ ضراعة وحارات قديمة وطفل
سبق

شهد المسجد الحرام وأحياء عدة من مكة المكرمة، عصر هذا اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.

والتقطت عدسة المصور "عمار الأمير"، صورًا من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لزوار بيت الله الحرام وهم يرفعون أكفّ الضراعة إلى الله -عز وجل- أثناء وقت هطول المطر؛ رغبة في الإجابة، وهي من مَواطن الدعاء المستجاب، كما أظهرت صور أخرى، طفلًا أغرقته الأمطار، والحارات المكية القديمة الواقعة في المنطقة المركزية بالقرب من المسجد الحرام بعد أن ارتوت بالمطر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ بما فيها العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الواحدة صباحًا من يوم غد السبت.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
07:47 PM

إبداع الأمطار من ساحات الحرم وأحيائه.. أكفّ ضراعة وحارات قديمة وطفل

لقطات رصَدتها عدسة "الأمير" وسط الهطولات مع استمرار تحذيرات "الأرصاد"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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9,042

شهد المسجد الحرام وأحياء عدة من مكة المكرمة، عصر هذا اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.

والتقطت عدسة المصور "عمار الأمير"، صورًا من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لزوار بيت الله الحرام وهم يرفعون أكفّ الضراعة إلى الله -عز وجل- أثناء وقت هطول المطر؛ رغبة في الإجابة، وهي من مَواطن الدعاء المستجاب، كما أظهرت صور أخرى، طفلًا أغرقته الأمطار، والحارات المكية القديمة الواقعة في المنطقة المركزية بالقرب من المسجد الحرام بعد أن ارتوت بالمطر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ بما فيها العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الواحدة صباحًا من يوم غد السبت.

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