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عمليات البحث مستمرة عن "التويجري" مفقود الشفا بالطائف

انتهت 4 أيام.. الجهات المختصة وجمعية ساعد تواصل الجهود

أنهت الجهات المختصة بمشاركة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ البحث لليوم الرابع من مباشرتها مهام البحث عن مفقود الشفا في الطائف، "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري" بعد أن جرى تمشيط كامل المنطقة التي فُقد منها وما يُحيط بها، حيث تم تفتيش كامل المزارع والآبار دون الوصول لما يُفيد بوجوده.

ووفقًا لمصادر "سبق" فقد تقرر تكثيف عملية البحث بأكبر عدد من رجال جمعية ساعد للبحث والإنقاذ اليوم الأربعاء، وبتوجيهات من قائد الجمعية عبدالعزيز البارقي، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الجمعية، عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات، سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف.

وكانت "سبق" قد تابعت واقعة فقدان السبعيني الزائر للطائف والقادم من منطقة القصيم "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، حيث باشرت الجهات المختصة بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ مجريات ومهام البحث عن المفقود والذي كان قد غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر بدون عقال.

وكان أحد أبناء المفقود قد أكد لـ"سبق" أن والده البالغ من العمر 75 عامًا يعاني من النسيان، وخرج صباح السبت من مقر إقامتهم في منطقة الشفا السياحية بالطائف ولم يعد.

مهام البحث كانت قد بدأت في حينه من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ في البحث عنه في مزارع وجبال الشفا والآبار القريبة، ولم يتم العثور عليه، في حين انتشرت نداءات من أسرته يطلبون التعاون معهم في البحث عنه، وعند مشاهدته الاتصال على الجهات المختصة إبلاغهم.

مفقود الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمليات البحث مستمرة عن "التويجري" مفقود الشفا بالطائف
سبق

أنهت الجهات المختصة بمشاركة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ البحث لليوم الرابع من مباشرتها مهام البحث عن مفقود الشفا في الطائف، "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري" بعد أن جرى تمشيط كامل المنطقة التي فُقد منها وما يُحيط بها، حيث تم تفتيش كامل المزارع والآبار دون الوصول لما يُفيد بوجوده.

ووفقًا لمصادر "سبق" فقد تقرر تكثيف عملية البحث بأكبر عدد من رجال جمعية ساعد للبحث والإنقاذ اليوم الأربعاء، وبتوجيهات من قائد الجمعية عبدالعزيز البارقي، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الجمعية، عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات، سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف.

وكانت "سبق" قد تابعت واقعة فقدان السبعيني الزائر للطائف والقادم من منطقة القصيم "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، حيث باشرت الجهات المختصة بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ مجريات ومهام البحث عن المفقود والذي كان قد غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر بدون عقال.

وكان أحد أبناء المفقود قد أكد لـ"سبق" أن والده البالغ من العمر 75 عامًا يعاني من النسيان، وخرج صباح السبت من مقر إقامتهم في منطقة الشفا السياحية بالطائف ولم يعد.

مهام البحث كانت قد بدأت في حينه من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ في البحث عنه في مزارع وجبال الشفا والآبار القريبة، ولم يتم العثور عليه، في حين انتشرت نداءات من أسرته يطلبون التعاون معهم في البحث عنه، وعند مشاهدته الاتصال على الجهات المختصة إبلاغهم.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:40 AM

عمليات البحث مستمرة عن "التويجري" مفقود الشفا بالطائف

انتهت 4 أيام.. الجهات المختصة وجمعية ساعد تواصل الجهود

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فهد العتيبي - الطائف
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أنهت الجهات المختصة بمشاركة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ البحث لليوم الرابع من مباشرتها مهام البحث عن مفقود الشفا في الطائف، "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري" بعد أن جرى تمشيط كامل المنطقة التي فُقد منها وما يُحيط بها، حيث تم تفتيش كامل المزارع والآبار دون الوصول لما يُفيد بوجوده.

ووفقًا لمصادر "سبق" فقد تقرر تكثيف عملية البحث بأكبر عدد من رجال جمعية ساعد للبحث والإنقاذ اليوم الأربعاء، وبتوجيهات من قائد الجمعية عبدالعزيز البارقي، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الجمعية، عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات، سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف.

وكانت "سبق" قد تابعت واقعة فقدان السبعيني الزائر للطائف والقادم من منطقة القصيم "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، حيث باشرت الجهات المختصة بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ مجريات ومهام البحث عن المفقود والذي كان قد غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر بدون عقال.

وكان أحد أبناء المفقود قد أكد لـ"سبق" أن والده البالغ من العمر 75 عامًا يعاني من النسيان، وخرج صباح السبت من مقر إقامتهم في منطقة الشفا السياحية بالطائف ولم يعد.

مهام البحث كانت قد بدأت في حينه من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ في البحث عنه في مزارع وجبال الشفا والآبار القريبة، ولم يتم العثور عليه، في حين انتشرت نداءات من أسرته يطلبون التعاون معهم في البحث عنه، وعند مشاهدته الاتصال على الجهات المختصة إبلاغهم.

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