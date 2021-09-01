النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وقاية": هذه علامات الاحتراق الوظيفي.. وأعراضها جسدية وعاطفية

اعتبرته نوعًا خاصًّا من الإجهاد المرتبط بالعمل نتيجة عدة عوامل

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، مجموعة من العلامات تدل على ما وصفته بـ"الاحتراق الوظيفي".

وبحسب الإنفوجرافيك الذي نشرته على صفحتها بتويتر، قالت الهيئة: إن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، وهي حالة من الإرهاق الجسدي أو العاطفي ينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

وتابعت أن أعراض الاحتراق الوظيفي، تنقسم إلى أعراض جسدية وأخرى عاطفية- نفسية.

ووصفت الأعراض الجسدية بأنها "الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، وانخفاض المناعة والأمراض المتكررة، والصداع المتكرر وآلام العضلات، والتغير في الشهية والعادات".

وأضافت أن الأعراض النفسية أو العاطفية تتمثل في "الإحساس بانخفاض معدل الإنتاجية والفشل، وقلة الرضا عن بالإنجاز، والنظرة السلبية والتشاؤمية بشكل متزايد، وقلة الثقة بالنفس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وقاية": هذه علامات الاحتراق الوظيفي.. وأعراضها جسدية وعاطفية
سبق

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، مجموعة من العلامات تدل على ما وصفته بـ"الاحتراق الوظيفي".

وبحسب الإنفوجرافيك الذي نشرته على صفحتها بتويتر، قالت الهيئة: إن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، وهي حالة من الإرهاق الجسدي أو العاطفي ينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

وتابعت أن أعراض الاحتراق الوظيفي، تنقسم إلى أعراض جسدية وأخرى عاطفية- نفسية.

ووصفت الأعراض الجسدية بأنها "الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، وانخفاض المناعة والأمراض المتكررة، والصداع المتكرر وآلام العضلات، والتغير في الشهية والعادات".

وأضافت أن الأعراض النفسية أو العاطفية تتمثل في "الإحساس بانخفاض معدل الإنتاجية والفشل، وقلة الرضا عن بالإنجاز، والنظرة السلبية والتشاؤمية بشكل متزايد، وقلة الثقة بالنفس".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
10:33 AM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:25 AM

"وقاية": هذه علامات الاحتراق الوظيفي.. وأعراضها جسدية وعاطفية

اعتبرته نوعًا خاصًّا من الإجهاد المرتبط بالعمل نتيجة عدة عوامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,064

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، مجموعة من العلامات تدل على ما وصفته بـ"الاحتراق الوظيفي".

وبحسب الإنفوجرافيك الذي نشرته على صفحتها بتويتر، قالت الهيئة: إن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، وهي حالة من الإرهاق الجسدي أو العاطفي ينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

وتابعت أن أعراض الاحتراق الوظيفي، تنقسم إلى أعراض جسدية وأخرى عاطفية- نفسية.

ووصفت الأعراض الجسدية بأنها "الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، وانخفاض المناعة والأمراض المتكررة، والصداع المتكرر وآلام العضلات، والتغير في الشهية والعادات".

وأضافت أن الأعراض النفسية أو العاطفية تتمثل في "الإحساس بانخفاض معدل الإنتاجية والفشل، وقلة الرضا عن بالإنجاز، والنظرة السلبية والتشاؤمية بشكل متزايد، وقلة الثقة بالنفس".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,232
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,498
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة